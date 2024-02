Muere niño en campamento para adolescentes con problemas de conducta un día después de llegar

Un niño de 12 años de edad perdió la vida dentro del campamento Trails Carolina, lugar enfocado para ayudar a niños y adolescentes con problemas de conducta. La muerte del menor de edad ocurrió un día después de que sus padres lo inscribieron a la institución donde han ocurrido otros percances e incluso fallecimientos.

El menor de edad, cuya identidad quedó resguardada, fue encontrado sin vida. Los administradores del campamento ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos, informaron que no pudieron hacer nada para ayudar a resucitar al chico el pasado sábado a las 8:00 de la mañana, de acuerdo con información del medio local WLOS.

Esperan revelar la causa de muerte de niño

Las autoridades indicaron que sigue el proceso de investigación para determinar la causa de muerte del niño de 12 años, por lo que esperan el resultado de la autopsia, indicó la oficina del sheriff del condado de Transilvania donde ocurrió la muerte del menor de edad.

Mientras tanto, el campamento para ayudar a chicos con problemas, emitió un comunicado donde expresó sus condolencias hacia los deudos: “Estamos destrozados por la pérdida de una vida joven y nuestras más profundas condolencias están con la familia y seres queridos del estudiante”, dijo Trails Carolina y agregó:

“Nuestra prioridad es reconocer y respetar el impacto incomprensible en sus vidas y mantener la integridad de la investigación sobre la causa. Aunque entendemos la necesidad y el valor de mantener informado al público, proteger la privacidad de la familia y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal preocupación”, acotó el campamento.

Otra muerte de un chico de 17 años ocurrió en el campamento Trails Carolina. Foto: FB / Trails Carolina

Hubo otro menor muerto en el campamento

El caso del menor de 12 años no es el primero de su tipo que ocurrió en el campamento ubicado en Lake Toxaway, ya que en 2014, un adolescente de 17 años de edad murió por causa de hipotermia luego de que escapó del centro. Asimismo, un instructor de campo llamado Jonathan Hyde afirmó que en el tiempo que trabajó en el sitio, quedó sorprendido por la falta de tratamiento profesional.

Afirmó que en un par de semanas el terapeuta no iba al campamento y se encargaba su asistentes que ni siquiera tenía credenciales para ejercer. “Algunos de estos niños están tratando de suicidarse. No me sentía realmente preparado para eso en lo que me estaba metiendo”, dijo en su momento Hyde para el USA Today, quien fue despedido por oponerse a llevar a cabo algunas prácticas del programa.