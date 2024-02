Quiso asaltar una heladería y fue golpeado por las empleadas, rogó que lo dejaran ir: VIDEO

Un hombre armado con una pistola intentó robar las ventas del día de una heladería en Rosario, Argentina; sin embargo, el pistolero fue sorprendido por una de las tres empleadas de mostrador que al ver cómo se llevaba impune el dinero, esperó el momento justo para atacarlo en un descuido.

El ladrón llegó al establecimiento y fingió ser otro más de los clientes al formarse para esperar su turno para poder ordenar su helado. En el lugar había una familia con dos niños cerca de la caja registradora donde el sujeto sacó su arma para amenazar y ordenar a la cajera que le entregara el dinero.

El ladrón fingió ser uno de los clientes. Foto: Captura de pantalla

Así fue sometido el ladrón en la heladería

En las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la heladería se observa cuando el sujeto sacó una pistola y aunque solo la mostró un momento para después esconderla, pudo espantar a la empleada para que cediera y le diera el dinero.

Pero una de las compañeras de la cajera que miraba atenta al ladrón sin perder la calma, fue hacia donde estaba el presunto ratero a quien siguió inmediatamente después que le entregaron los billetes. El ladrón logró cometer el atraco incluso sin que la familia se diera cuenta, pero no contó con la reacción de la trabajadora.

Cuando el asaltante estaba a punto de salir de la heladería, la mujer corrió para detenerlo y lo atacó aprovechando que le daba la espalda. Entonces comenzó a forcejear con el delincuente lo que hizo que la familia y otra clienta se fueran del negocio mientras estaba la pelea.

La mujer siguió al ladrón para someterlo. Foto: Captura de pantalla

El ladrón rogó para que lo dejaran irse

Mientras tanto, una de las compañeras de la mujer que peleaba con el ladrón, fue a llamar por teléfono a la policía, mientras que la otra empleada fue a ayudar para que finalmente lograran neutralizar al asaltante que trascendió que amenazó a la cajera con una pistola de juguete, según medios locales.

Tras ser detenido, el asaltante pidió a las mujeres que lo dejaran ir, que les regresaría el dinero, aunque lo necesitara para que pudiera comprar comida, señaló, pero las mujeres siguieron firmes para entregarlo con la policía, quien identificó al hombre como J.C. de 33 años de edad.

-“Te lo pido por favor, déjame ir, no tengo para comer”.

-”Disculpame pero no. Si venías y me decías no tengo para comer te ayudaba, a todos ayudo, pero así no”.

-“Yo a veces no tengo para comer, no tengo nada, y laburo, hago lo que sea”, dijo el ladrón.