Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, provocó una gran tensión entre su gobierno y el Kremlin debido a que culpó directamente a Vladimir Putin de la repentina y misteriosa muerte de Alexéi Navalni, el principal líder opositor del gobierno ruso, asimismo, adelantó que su equipo cercano ya se encuentra evaluando diferentes opciones para responder ante estos hechos, por lo que sus palabras hicieron que la tensión entre ambas naciones se incrementara de manera considerable.

Estas declaraciones de Joe Biden fueron vertidas durante una conferencia de prensa que ofreció desde uno de los salones de la Casa Blanca, en la cual, se lanzó contra el gobierno ruso por la muerte de Alexéi Navalni, el principal líder opositor de Vladimir Putin y señaló que dicho "crimen" deja en evidencia que el gobierno ruso también es capaz de cometer este tipo de actos en contra de ciudadanos de su propio pueblo.

Sigue leyendo:

Muere en prisión Alexéi Navalni, principal líder de la oposición rusa

La poderosa razón por la Putin prefiere a Joe Biden como presidente de EU y no a Donald Tump

“No se equivoquen, Putin es responsable de la muerte de Navalni, Putin es el responsable. Lo que le ha sucedido a Navalni es una prueba más de la brutalidad de Putin (…) no solo apunta a ciudadanos de otros países, como lo hemos visto con lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, también inflige crímenes terribles a su propio pueblo”, expresó el mandatario estadounidense.

En otro momento de la conferencia de prensa, Joe Biden señaló que todavía se están analizando las distintas opciones para que su gobierno responda ante estos graves hechos de los que responsabilizó a Vladimir Putín, no obstante, en 2021 el mandatario ya le había advertido a su homólogo que, si Alexéi Navalni habría “consecuencias devastadoras”, no obstante, por el momento, no detalló ninguna acción.

Joe Biden dijo estar sorprendido e indignado con el actuar del gobierno ruso. Foto: skynews

Para finalizar, Joe Biden llenó de elogios a Alexéi Navalni, a quien calificó de ser “valiente y tener principios”, cualidades que considera no tiene Vladimir Putin, asimismo, aprovechó la ocasión para hacerle un reproche al Congreso de su país pues considera que deben aprobar a la brevedad un paquete de ayuda de 60 millones de dólares destinado a Ucrania, dinero que, señala, servirá para que el pueblo ucraniano se defienda de los “ataques y crímenes de guerra” del Kremlin.

Así fue la misteriosa muerte de Alexéi Navalni, el principal líder opositor de Rusia

La mañana de este viernes 16 de febrero, el servicio penitenciario de Rusia dio a conocer que Alexéi Navalni falleció de manera repentina luego de haber perdido el conocimiento tras haber dado un paseo en la prisión en la que se encontraba recluido desde hace tres años acusado por el delito de “extremismo”, sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto pues señalaron que todavía se estaban realizando los peritajes para determinar las causas exactas de su muerte.

Alexéi Navalni falleció de manera repentina, según informó el servicio penitenciario ruso. Foto: AFP

El fundador del partido Rusia del Futuro tenía 47 años de edad y como se dijo antes, figuraba como el principal líder opositor del gobierno ruso, incluso, fue catalogado como “el peor enemigo de Vladimir Putin” pues ni el hecho de estar recluido sirvió para que dejara de criticar el actuar del Kremlin, lo cual, ha desatado distintas teorías conspirativas al respecto.