El alcalde chileno de la comunidad de Florida, Jorge Roa fue detenido por las autoridades locales después de que fuera protagonista de un accidente donde chocó en estado de ebriedad, razón por la que renunció a su cargo a través de Facebook para poder pagar lo que por Ley tocaría.

Sin embargo, fue encontrado sin vida instantes más tarde. Presuntamente se habría suicidado dentro de su domicilio en la región de BioBío, donde fue rescatado por los Carabineros de la división local y trasladado para que se realizaran los exámenes correspondientes, de acuerdo con los primeros reportes.

Antes de darse a conocer la noticia, el propio Roa emitió un comunicado a través de sus redes sociales personales, donde explicó que renunciaba al puesto donde se desempeñó durante 11 años, con el objetivo de cumplir con el castigo que le fuera otorgado por las autoridades después de darse a conocer que condujo bajo los efectos del alcohol.

"Cometí un tremendo error, infringí la Ley, y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello. Ocurridos los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles", escribió en Facebook.