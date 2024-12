IMÁGENES FUERTES: joven muere en un taller mecánico, le explotó una llanta en la cara

Un trágico accidente en un taller mecánico en la India dejó como víctima la muerte de un joven que trataba de arreglar una llanta de un autobús, cuando trataba de meter el rin al neumático, esto cuando al tratar de usar un viejo truco en el que se usa un poco de fuego para meterlo a presión, explotara frente a él.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de diciembre en punto de las 10:11 de la mañana en el estado de Karnataka, al oeste de la India, en el que una cámara de seguridad logró captar lo sucedido, cuando el mecánico de mediana edad ajustaba las tuercas del rin para poder revisarla, hasta que la llanta, inesperadamente explotó frente al joven, quien salió volando dos metros hacia el cielo y azotó de espaldas.

Una llanta le explota en la cara a un mecánico

Momento exacto en que le explota una llanta en la cara a un joven Foto: X @lamanoconpelosx

En las imágenes del video tomadas por la cámara externa de seguridad del local y compartidas en redes sociales alrededor del mundo, se muestra el momento exacto en que el joven hace un último ajuste y la llanta explota frente a su cara, lo cual ocasionó que el joven perdiera la vida por el brutal impacto que recibió de la autoparte.

En el video de menos de 12 segundos, se muestra al joven tendido en suelo de su espacio de trabajo, mientras dos transeúntes que iban pasando por el lugar se dan cuenta de lo ocurrido, a lo que deciden averiguar el motivo de la explosión al exterior de un taller mecánico de autobuses.

Mecanico muere al explotar un neumatico y golpearlo en la cara 🚗💥💥?? ( El impacto lo saco volando 💀 )

Al momento, se desconoce el estado de salud la víctima que le explotó el neumático en la cara, quien después del incidente fue llevado al hospital más cercano para ser atendido por los médicos de la India; sin embargo, se presume que el joven recibió una contusión por el impacto de la llanta.

Explosión de una llanta en la cara de un joven conmociona en redes

El video que circula en todo el mundo ha conmocionado en redes sociales y ha generado opiniones divididas respecto a los "trucos" que se utilizan en los talleres mecánicos con el manejo de herramientas, pues argumentan que esas maniobras que suelen utilizar no siempre funcionan en todos los casos y que puede ser muy peligrosas al usarse.

"Lo barato sale caro, por eso hay que utilizar herramienta que funcione para no salir con los pies por delante", dijo un usuario.

Le explotó una llanta en la cara a un joven Foto: X @lamanoconpelosx

Otros usuarios argumentaron que el joven era un novato de la mecánica, pues no supo como utilizar ese truco para meter la llanta, si es que eso se disponía hacer pues una llanta no explota así de pronto, quienes defendieron que esas trampillas no deben hacerlas los primerizos.

