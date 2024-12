"Yo no me meto con nadie", difunden video del guatemalteco antes de incendiar a mujer en metro de NY

Sebastián Zapeta, el guatemalteco que le prendió fuego a una mujer en el Metro de Nueva York, se encontraba totalmente ebrio y lanzando improperios antes de realizar el atroz crimen, por el que podría enfrentar cadena perpetua. El sujeto grabó algunos videos antes de incendiar a la víctima, quien murió ante las miradas, no sólo del atacante, sino también de algunos testigos.

El domingo 22 de diciembre, el guatemalteco ingresó a la estación del Metro en Nueva York alcoholizado, en donde grabó un video en el que dice que toma cerveza, pero que no se mete con nadie. "Yo tomo mi cerveza como quiero, yo vivo lo que yo soy, mientras que no molesto a nadie, por qué la p... gente tiene problemas conmigo?", dice en el video, que ha sido difundido en redes sociales.

El video fue grabado por Sebastián Zapeta, antes de prender fuego a la mujer, a quien observó en su agonía hasta morir. Las imágenes, muy fuertes, han sido ampliamente condenadas ante la nula acción de las personas en el lugar, incluyendo a un policía que se encontraba en el andén.

"Se difunde en redes un video donde una mujer fue quemada viva en el metro de Nueva York, que por obvias razones no vamos a compartir. Decir que es impactante sobra, pero sobretodo es impactante verla inmolarse frente a un montón de gente que sólo graba, a nadie le escandaliza, no hay gritos de auxilio ni nada, sólo gente viendo. Un oficial de policía pasa frente a la terrorífica escena y no hace nada. Parece ser que el mundo ya se fue al carajo hace tiempo y sólo existimos quienes nos resistimos a aceptarlo", dijo el colectivo feminista Las Brujas del Mar al respecto.

Además, muchas de las críticas también giran en torno a que sólo se habla del atacante y de su estatus migratorio ilegal, pero poco se sabe de la víctima, quien aún no ha sido identificada por la policía de Nueva York pero se quedó dormida en el Metro cuando Zapeta le prendió fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave.

Sólo un día antes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, había hecho un recorrido en el metro para demostrar cuan seguro era viajar en ese transporte público.

