IMÁGENES FUERTES: Muere motociclista tras impactante choque frontal, iba sin casco y a toda velocidad

En plataformas digitales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un motociclista que circulaba sin casco y a exceso de velocidad pierde la vida luego de protagonizar un aparatoso choque frontal contra un automóvil, por lo que, como era de esperarse, las inquietantes imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde se generaron todo tipo de opiniones en torno a estos trágicos sucesos.

El inquietante video en cuestión fue difundido a través de la cuenta de X llamada “La mano con pelos” y aunque no se precisó el lugar en el que ocurrió este impactante accidente se cree que fue en algún país de Latinoamérica, además, gracias a los datos de la cámara que captó el choque se pudo saber que el fatal accidente ocurrió a las 5:45 horas del lunes 23 de diciembre de 2024.

El motociclista no llevaba casco ni otro equipo de protección. Foto: X: lamanoconpelosx

Así fue el aparatoso choque frontal en el que murió un motociclista

En el video difundido en redes sociales se puede apreciar que, debido a la hora, la carretera donde ocurrió el percance lucía prácticamente vacía, por lo que un motociclista aprovechó la situación y exigió su motor al máximo por lo que alcanzó una alta velocidad, sin embargo, al llegar a una curva no pudo controlar el vehículo e invadió el carril de contraflujo, por el cual, apareció un auto tipo sedán en color gris, con el cual, se impactó completamente de frente.

Motociclista en exceso de velocidad se estrella contra coche y muere al instante uD83DuDE97uD83DuDCA5uD83CuDFCD ( La cabeza impacto en el coche y no tenia casco ???? ) pic.twitter.com/5m3TN0pkNE — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) December 24, 2024

Tras el fuerte choque, el motociclista salió proyectado hasta caer completamente inerte sobre el asfalto y según se reporta, perdió la vida de forma inmediata, debido a que no portaba casco ni ningún otro tipo de protección que lo ayudara a salir bien librado del poderoso impacto, por otra parte, se pudo ver que el conductor del automóvil descendió de su unidad un tanto errático debido a que aparentemente también se llevó algunos golpes, no obstante, su vida no estuvo en riesgo.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el desenlace de este desafortunado accidente, sin embargo, cientos de internautas se han mostrado interesados en saber cuál será el destino del automovilista pues temen que la justicia actúe en su contra pese a que las imágenes evidencian que no tuvo responsabilidad en este caso, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se dé a conocer nueva información sobre este aparatoso accidente.

