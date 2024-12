Ana Lucía fue asesinada por su novio Sebastián, su madre descubrió el crimen y también la mató

Una joven de 23 años de edad y su madre fueron asesinadas el pasado 13 de diciembre en la localidad de Carabayllo, en Perú. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen fue perpetrado por el novio de la víctima, un hombre llamado Sebastián Chacón, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta acusaciones por el doble feminicidio. El caso ha conmocionado a miles de personas en redes sociales debido a que el sospechoso trató de engañar a la policía fingiendo que se trató de un robo.

Según el reporte de las autoridades locales las víctimas fueron identificadas como Ana Lucía del Portal, de 23 años, y Nancy Carrión, de 64 años. Aparentemente, Sebastián ingresó a la casa de ambas mujeres y atacó a su entonces pareja con un cuchillo; sin embargo, el crimen habría sido presenciado por la madre de la mujer, quien minutos más tarde también fue agredida por el sospechoso.

Tras cometer sus crímenes, Sebastián trató de aparentar que todo se trató de un robo, esto con la intención de engañar a la policía y no parecer ser sospechoso por las autoridades. No obstante, familiares de las mujeres acudieron a la casa al día siguiente y encontraron al joven limpiando la escena. Pese a que lo descubrieron tratando de eliminar la evidencia, el sujeto argumentó a la policía que todo habría sido un asalto.

Familiares de las víctimas niegan la versión del robo y piden justicia

Autoridades investigan el crimen. Foto: @soltvcanal.

Debido a la inconsistencias en su relato, las autoridades detuvieron a Sebastián. Al respecto, los familiares de Ana Lucía y Nancy han pedido a la policía que el crimen no quede impune y que se investigue al hombre como el principal sospechoso del caso: "no tenemos miedo. Queremos que se dé el debido proceso sin ningún tipo de irregularidad. Nosotros queremos que se haga justicia", declaró en entrevista de prensa una joven identificada como Andrea, prima de Ana Lucía.

La mujer agregó que Sebastián trató de fingir un robo, pero cuando las autoridades llegaron a la casa encontraron que ninguna pertenencia de las víctimas había sido robada. Andrea también cuestionó - ante medios de comunicación - la versión que dio Sebastián a la policía: "¿cómo es que a él no lo matan? Si supuestamente eran dos personas y, además, no han robado absolutamente nada. En la casa se han encontrado los celulares, estaban ahí junto a las víctimas, están las laptops, no se han robado nada, dijo la joven.

Piden justicia por el doble feminicidio en Perú

El feminicida fue detenido tras ser encontrado en la escena del crimen. Foto: @Agencia_Andina.

La prima de la víctima confesó que el feminicidio ocurrió dos días después de que la pareja había terminado la relación, esto debido a que Ana Lucía sufría violencia de género: "Ana me contaba que Sebastián le insultaba, pero siempre se mantuvo con mucho hermetismo entre ella y sus amigas. Incluso, una de sus amigas de la universidad, que llegó ayer, reveló que hace dos días Ana le había dicho que ella le había terminado, pero no contó eso a la familia", contó Andrea en entrevista con medios locales.

Por el momento, Sebastián permanece detenido en espera de que la Policía Nacional continúe con las investigaciones y determine las causas del asesinato. Mientras que la familia de las víctimas se han manifestado en redes sociales para exigir que el crimen no quede impune y que el sospechoso enfrente las acusaciones por feminicidio.

