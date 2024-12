Delincuente se escapa de la cárcel, pero al llegar con su madre lo traiciona

Un joven convicto de 24 años de edad consiguió escapar de la cárcel, y durante casi dos semanas logró esconderse de la policía al refugiarse en varias casas de conocidos; pero al llegar finalmente al hogar donde vive su madre, terminó por ser traicionado en el lugar donde seguramente se sentía a salvo.

El preso se encontraba cumpliendo sentencia dentro de la cárcel de máxima seguridad del penal de Magdalena en la localidad bonaerense de Berisso en Argentina, cuando de pronto aprovechó un descuido por parte de los guardias para poder salir de las cuatro paredes para ya no regresar.

Tras haber permanecido algún tiempo dentro de la cárcel, las autoridades carcelarias le otorgaron el beneficio de las salidas transitorias ya que dentro de la Unidad Penitenciaria número 36, el recluso mostró buena conducta lo que hizo que confiaran en su cambio de comportamiento.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando el joven cuya identidad no fue dada a conocer, salió de la cárcel, en una de sus primeras salidas transitorias el recluso ya no volvió a pisar la cárcel, por lo que fue buscado como un prófugo.

El joven de 24 años fue detenido al ser denunciado por su padre. Foto: Googlee

Así fue traicionado el delincuente por su mamá

El joven de 24 años de edad se refugió en el barrio Juan B. Justo de Berisso. Ahí, el preso fugado se escondió en varias casas, hasta que por fin pudo llegar a la casa de su madre, una vez que pasaron poco más de 10 días desde que ya no regresó al penal.

Al llegar a casa de su madre, el recluso fugado sintió que no estaría en un lugar más seguro que en donde vivía con su madre; no obstante, la mujer no estuvo de acuerdo con la acción de su vástago y decidió llamar a la policía. Efectivos de Servicio Penitenciario Bonaerense fueron quienes lo detuvieron y trasladaron nuevamente al penal.

