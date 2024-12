Confirman FECHA LÍMITE para que Apple y Google eliminen TikTok de sus tiendas de aplicaciones

Em Estados Unidos, el acceso a la plataforma de origen chino, TikTok, quedaría restringido para sus usuarios, pues se presume que el próximo 19 de enero de 2025 la aplicación con los videos más virales del mundo sea prohibida.

Y es que un tribunal de apelaciones estadounidense aseguró este viernes 13 de diciembre que la ley exige que la empresa china de servicios de almacenamiento de videos propiedad ByteDance venda la aplicación TikTok o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos, lo que prevé un golpe para los más de 170 millones de usuarios americanos que usan la plataforma.

Apple y Google eliminarían TikTok de sus tiendas

Las tiendas de aplicaciones como App Store o Google Play del sistema operativo iOs y Android, respectivamente, podrían enfrentar algunas multas significativa si continúan alojando la app después del plazo límite, esto según la ley establecida.

Sin embargo, los usuarios estadounidense que la tienen descargada podrán continuar haciendo uso de ella por un tiempo, pero a partir del 19 de enero no recibirán las actualizaciones, lo que en un corto plazo volvería lenta e inútil la aplicación que los usuarios terminarían eliminándola por su cuenta y buscarían otras aplicaciones similares. No obstante, si el fallo aumenta, la probabilidad de prohibir TikTok no es un hecho.

Mientras tanto, Michael Hughes, portavoz de la plataforma TikTok dijo en un comunicado que se planea apelar el fallo ante la Suprema Corte, quien tiene un historial establecido de protección del derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, por lo que la empresa china espera que esto sea relevante de manera constitucional.

No obstante, la compañía sugirió que no han cambiado de opinión respecto a que no se separarían del ByteDance. Al respecto, el portavoz aseguró que la prohibición de TikTok, a menos que se suspenda, silenciaría las voces de más de 170 millones de usuarios de Estados Unidos y en todo el mundo a partir de la fecha límite.

Asimismo, el presidente Joe Biden podría conceder una extensión de 90 días de plazo aunque no ha indicado que él lo haría durante su gestión, esto ante una apelación de retrasar o evitar la prohibición de TikTok, incluido el posible apoyo del presidente electo Donald Trump, una vez que asuma la Presidencia de Estados Unidos.

Usuarios responden ante prohibición de TikTok

Ante el juicio que enfrenta la aplicación china por una posible prohibición, usuarios de estados Unidos que usan TikTok se mostraron molestos pues señalan que esta es una aplicación para estar en conexión con otros usuarios, una forma de trabajar, de informarse y al mismo tiempo entretenerse.

Y es que algunos usuarios que tienen relevancia en la plataforma, hicieron un llamado a sus representantes a votar en contra de la ley que prohibiría TikTok. Mientras que otros señalaron que la transición de una gran audiencia que tiene la plataforma china a una nueva es bastante complicada, ya que cada sitio posee su propio esquema de monetización y su propio algoritmo para llegar a ciertos usuarios.

"Yo vivo de TikTok, es parte importantes de mis ingresos, eso desestabilizaría mi economía", dijo un usuario. No obstante, usuarios han destacado que desde 2020 se ha querido prohibir el uso de la plataforma y no ha sucedido nada, por lo que señalaron que hasta no poder acceder a la aplicación continuarán escéptica.

"Todo lo que podemos hacer es cruzar los dedos por ahora para que no se prohíba", sentenciaron.

