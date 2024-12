Tiktok termina mal para mujer que se asoma de TREN en movimiento cerca de un árbol | VIDEO

Una joven mujer intentó grabar un tiktok mientras iba en un tren en movimiento; sin embargo tras dejarse llevar por ofrecer una atractiva toma en su video que compartiría en sus redes sociales, no se percató que cerca de ella estaba una zona de árboles y arbustos.

En el video compartido en las redes sociales, se observa el momento cuando la joven tiktoker se asomó por el tren, pero no solamente para que el aire le diera en la cara, sino que se permitió sacar casi todo su cuerpo al sostenerse en la orilla del tren.

De modo que la mujer ataviada con un vestido largo de color blanco, se agarró con ambas manos de las estructuras de una de las entradas de los vagones del tren para colocar su cuerpo hacia atrás por lo que su vista estaba en dirección al cielo.

Pero justo cuando se acercaba a una zona de arbustos y árboles, la tiktoker cuya identidad no fue dada a conocer, de pronto se dio un fuerte golpe con las ramas de uno de los árboles, que la hizo incluso caer del tren en movimiento.

uD83CuDDE8uD83CuDDF3 Una tiktoker intentaba filmar un video para sus redes sociales mientras se asomaba con medio cuerpo fuera del tren, cuando ocurrió lo inevitable. pic.twitter.com/lIKVAEMa86 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) December 11, 2024

Los usuarios de las redes cuestionaron que el lugar no existe

Uno de los acompañantes de la creadora de contenido no dejó de grabar, pero se limitó a no captar a la joven golpeada y siguió documentando el paisaje delante de él en el momento que el tren de pasajeros no dejaba de avanzar.

El tren marchaba en una orilla de una playa, donde estaban algunas personas de pie cerca de una zona de rocas que hay en el sitio. Sin embargo se desconoce la condición de salud de la tiktoker así como la ubicación del lugar al que varios internautas cuestionaron al afirmar que fue hecho con Inteligencia Artificial.

