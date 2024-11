Gisèle Pelicot acusa a sus agresores por negar su responsabilidad: “este es el juicio de la cobardía”

Este martes, en el tribunal de Vaucluse, en Francia, se vivió un momento desgarrador y a la vez revelador en el juicio contra Dominique Pelicot y otros 50 acusados de violación y abuso sexual contra su esposa, Gisèle Pelicot, quien afirmo haber sido drogada y violada durante más de una década.

En su intervención durante el último juicio, Pelicot calificó el proceso judicial como "el juicio de la cobardía", pues afirma que las declaraciones de los acusados, en su mayoría argumentaron que habían sido coaccionados o drogados en el momento de las violaciones, lo que ha despertado en Gisèle un profundo sentimiento de indignación.

"Con todo lo que he escuchado en esta sala, este es el juicio de la cobardía", aseguró Pelicot, señalando la banalización de las agresiones y el intento de exoneración por parte de los acusados.

Muchos de ellos, incluido su marido, han optado por negar los hechos o justificar sus actos de una manera despectiva hacia la víctima. A lo largo del juicio, Gisèle ha tenido que enfrentarse no solo a la dura reconstrucción de los abusos sufridos, sino también a la descalificación constante de su testimonio.

"Admito que desde el inicio de este tribunal he escuchado muchas cosas inaceptables. Sabía que me iba a exponer. Reconozco la fatiga que esto me ha hecho sentir", comentó en una entrevista para la cadena francesa BFM TV.