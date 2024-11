Conductor del auto que cayó dentro un centro comercial y mató a una persona explica lo que sucedió

Autoridades de Guatemala confirmaron que fue detenido un joven identificado como Ángelo Gabriel Blan Hernández, quien enfrenta cargos por homicidio, luego de que su camioneta cayó desde el séptimo piso de un centro comercial y aplastó a un trabajador de la plaza, el cual perdió la vida como consecuencia de sus heridas. De acuerdo con primeros reportes, el imputado estaba dentro del automóvil, pero resultó ileso.

La audiencia tuvo lugar el pasado lunes 18 de noviembre, un día después del trágico accidente que cobró la vida de un trabajador. Frente al Ministerio Público, Ángelo Gabriel Blan Hernández escuchó los cargos en su contra y dio sus primeras declaraciones sobre lo sucedido, además, se precisó que el joven no estaba bajo los efectos del alcohol, o alguna otra sustancia tóxica, cuando su vehículo cayó dentro de la plaza.

Según al prensa local, Ángelo Gabriel contó que llegó al centro comercial y se estacionó en el séptimo nivel de la torre de estacionamiento. Posteriormente, bajó de su unidad y realizó sus compras. Horas más tarde, regresó a su vehículo, pero al encenderlo la camioneta se desplazó en reversa y cayó dentro de la plaza.

"Usted manifestó que había dejado estacionada la camioneta que manejaba en el séptimo nivel del centro comercial antes mencionado, fue a hacer unas compras, al regresar a la camioneta, usted la encendió y por causas ignoradas, la camioneta se fue en reversa y no recuerda nada más, hasta que varias personas lo ayudaron a salir de la camioneta", comentó el agente fiscal, de acuerdo con medios guatemaltecos.

El joven no tenía licencia y no sabía manejar

No obstante, durante la audiencia se resaltó que Ángelo no contaba con licencia de conducir y además no tenía los conocimientos necesarios para manejar un vehículo: "usted conducía un vehículo sin la licencia correspondiente, que no tiene los conocimientos teóricos ni prácticos que exigen", señaló el agente fiscal del caso. Las autoridades destacaron que, como consecuencia del accidente, una mujer resultó lesionada y un hombre perdió la vida.

Como resultado del accidente los trabajadores de un kiosco, ubicado dentro del centro comercial, resultaron heridos y uno de ellos perdió la vida. Los lesionados fueron identificados como Lesli Mariela Chajón Hernández, quien presentó heridas leves; y Oliver De Paz, este último falleció horas después debido a la severidad de las lesiones que presentaba. Por su parte, Ángelo Gabriel Blan Hernández no resultó herido por el incidente.

Centro comercial investiga lo sucedido

El joven no presentó lesiones. Foto: @alertanoti

Tras la primera audiencia, Ángelo permanecerá detenido en espera de que un juzgador determine su situación legal. Por su parte, el centro comercial donde ocurrió la tragedia compartió un comunicado, donde se asegura que están investigando los hechos y colaboran con las autoridades guatemaltecas.

"El día de hoy por la tarde uno de nuestros invitados sufrió un lamentable accidente mientras conducía su vehículo en uno de los niveles superiores del estacionamiento del centro comercial. Colisionó su vehículo contra el muro del parqueo a muy alta velocidad y cayó en una de las plazas.

Sigue leyendo:

Jimena, joven de 17 años, desaparece en Coahuila; días después la localizan sin vida en una domicilio cercano a su casa

Encuentran maleta con el cuerpo sin vida de un migrante nicaragüense en Juchitán, Oaxaca