Un reloj inteligente permite reconstruir los últimos momentos de una estudiante de 22 años asesinada al salir a correr

Una estudiante de 22 años que salió a correr el pasado 22 de febrero únicamente con su teléfono móvil, sus audífonos y su reloj inteligente fue asesinada apenas 25 minutos después de haber salido de su domicilio en la ciudad estadounidense de Athens, Georgia.

Pero fue justamente uno de los gadgets que llevaba consigo lo que permitió localizar su cuerpo de manera casi inmediata y realizar una reconstrucción de sus últimos minutos de vida, antes de ser presuntamente asesinada por un hombre de origen venezolano.

La joven, de nombre Laken Riley, fue captada por la cámara de su casa cuando salía a trotar a las 9:05, pero nunca regresó. Su compañera de habitación, al preocuparse por su ausencia buscó su ubicación usando la función “Encontrar” de su teléfono. Así, su cuerpo pudo ser hallado parcialmente desnudo a unos metros de un sendero cercano a la Universidad de Georgia, donde habitualmente corría.

Las autoridades apuntan como sospechoso a José Ibarra, de 26 años, un migrante venezolano indocumentado quien presuntamente golpeó en la cabeza con una roca a la joven hasta matarla.

Reloj inteligente capturó datos de sus últimos momentos

La estudiante corría habitualmente en el mismo sendero. Foto: Especial

El reloj inteligente que Riley llevaba capturó datos cruciales que, según los fiscales, dan pistas sobre lo que sucedió mientras luchaba por su vida. Alrededor de las 9:10 a.m., los datos analizados por Buró Federal de Investigaciones (FBI) parecían mostrar algo que detuvo su carrera matutina.

La joven activó la función SOS de su teléfono en ese momento, lo cual lanzó una llamada al 911. La llamada de Riley al Departamento de Policía del Condado de Athens-Clarke terminó a las 9:12 a.m. Su teléfono desconectó la llamada. Los operadores intentaron devolverle la llamada, pero no hubo respuesta.

Después de unos minutos más, su reloj inteligente se movió unos 19 metros desde el sendero hacia el bosque. En algún momento durante la lucha de Riley por su vida reunió debajo de sus uñas del dedo derecho lo que los fiscales dicen que es el ADN de Ibarra.

Su frecuencia cardíaca continuó mostrándose en los datos del reloj inteligente hasta poco antes de las 9:30 a.m. Los datos revelaron una lucha que duró varios minutos. A las 9:28 a.m., el reloj inteligente no mostró más movimiento y el corazón de Riley se detuvo.

Encontraron ADN y una huella de un migrante venezolano

Riley luchó por su vida durante varios minutos. Foto: Especial

Sus compañeras de piso, que tenían la ubicación de la joven, la buscaron en el bosque pero no la hallaron y, en cambio, encontraron uno de sus dos audífonos. Después llamaron a la Policía, que logró su hallazgo en unos minutos.

El juicio contra Ibarra comenzó el viernes pasado. Una huella dactilar del pulgar izquierdo con ADN que coincide con Ibarra fue descubierta más tarde en el teléfono de Riley, según los fiscales.

Se espera que los fiscales proporcionen durante el juicio nuevas evidencias contra el migrante venezolano, cuando se reanude este lunes, mientras que su defensa dice que cualquier evidencia que apunte a su participación en el asesinato de Riley es “circunstancial”.

