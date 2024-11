Turista muere en Perú, le cayó un rayo mientras hacía una excursión en las montañas de Cusco

Una joven, originaria de Argentina, perdió la vida en Perú luego de que fue golpeada por un rayo. De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando la víctima se encontraba recorriendo las montañas conocidas como "Valle Rojo", ubicadas en el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, en la región de Cusco, según dio a conocer la Región Policial de esa ciudad.

La muerte de la turista fue notificada por un guía de turistas, quien acompañaba a la mujer cuando fue golpeada por un rayo. En sus declaraciones, el guía comentó que el el accidente ocurrió luego de que él y el grupo regresaban de una excursión por las montañas; aparentemente, junto a la víctima viajaba su pareja, un hombre llamado Samuel Andrés, de nacionalidad chilena, quien también sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital local.

Medios locales revelaron que las autoridades enfrentaron grandes retos para llegar hasta la zona donde ocurrió la tragedia, esto debido a que el accidente se encuentra a unos seis kilómetros de distancia del punto de acceso más cercano y está a más de una hora de viaje en vehículo; además, los habitantes de la zona aseguran que frecuentemente enfrentan fuertes nevadas y lluvias, mismas que están acompañadas de tormentas eléctricas.

Tras recuperar el cuerpo de la mujer, las autoridades corroboraron que el cadáver presentaba quemaduras en la ropa y el cuerpo, por lo que fue trasladado para una necropsia de ley. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Canchis,

¿Quién es la turista que murió por un rayo en Perú?

La joven viajaba con su pareja. Foto: Facebook / Gabriela Diana Basallo.

La víctima de este accidente fue identificada como Gabriela Diana Basallo, de 32 años de edad. Medios argentinos confirmaron que la mujer tenía estudios en cosmetología y estética integral. A través de redes sociales, la víctima promocionaba sus servicios de perfilación de cejas, lifting de pestañas y otros tratamientos de belleza. De igual manera, trabajaba como encargada de planificación de logística en una empresa exportadora de pasas en Argentina.

Gabriela aparentemente tenía una relación sentimental con el otro turista lesionado, Samuel Andrés, ya que en sus redes sociales ambos solían compartir fotos de sus viajes. Antes de la tragedia ambos habían viajado a Perú y programaron una excursión en el Valle Rojo, donde usualmente suelen haber nevadas.

Familiares de Gabriela comparten emotivo mensaje

La mujer tenía 32 años de edad. Foto: @grupolatecla

En redes sociales, familiares y amigos de la joven se han despedido de ella. Sin embargo fue el mensaje de su hermana - una joven llamada Florencia - el que causó mayor conmoción entre los internautas: "no entiendo. ¿Cómo querer seguir despertando? ¿Cómo encontrar sentido a esto? ¿Cómo la vida va a seguir así? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué ahora? Te amo hermanita mía... Me faltó decirte más veces lo mucho que te amo. Solo me ayuda saber que la última vez que te vi estabas así de feliz”, escribió la hermana de la víctima en un video en el que ambas hermanas aparecen bailando.

