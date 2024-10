Muere piloto en pleno VUELO, avión se ve forzado a aterrizar de emergencia y causa pánico entre los pasajeros

Un avión de la aerolínea turca The Turkish Airlines se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia, luego de que el piloto de la aeronave falleció en pleno vuelo. De acuerdo con el director de la línea aérea, el capitán del vuelo TK204 - que despegó de Seattle y tenía como destino Estambul - se desmayó durante el vuelo y, pese a los intentos de la tripulación por reanimarlo, perdió la vida. Tras el deceso, el copiloto tomó la decisión de aterrizar de emergencia en Nueva York, Estados Unidos.

Yahya Üstün, consejero de prensa de Turkish Airlines, confirmó la noticia en sus redes sociales, donde también dio a conocer que la tripulación trató de reanimar al capitán luego de que él se desmayó, pero no tuvieron éxito: "el capitán piloto de nuestro avión tipo Airbus 350 con matrícula de cola TC-LGR, que operaba el vuelo TK204 Seattle-Estambul, se desmayó durante el vuelo. Cuando la primera intervención médica practicada a nuestro Capitán en el avión no fue concluyente, el equipo de cabina decidió realizar un aterrizaje de emergencia, pero nuestro capitán falleció antes de aterrizar", dijo.

El capitán no tenía problemas de salud

Agregó que el capitán tenía 59 años de edad y que había estado trabajando para The Turkish Airlines desde 2007. Según Yahya Üstün, el piloto habría tenido una revisión médica el pasado mes de agosto, en la que no le detectaron ningún problema de salud: "Districthin Pehlívan trabajaba en Turkish Airlines desde 2007, tenía 59 años. El 03-08-2024 se realizó un examen de salud periódico en el Centro Médico de Aviación autorizado por la Dirección General de Aviación Civil y no se detectaron problemas de salud que pudieran afectarlo, o impedirle trabajar", sentenció.

El consejero de prensa de la aerolínea comentó que los pasajeros del vuelo TK204 Seattle-Estambul aterrizaron en Nueva York y quedaron en espera de que se programara un nuevo vuelo con destino a Estambul. Añadió que, pese a que la situación generó caos entre los pasajeros, no se reportaron incidentes y ninguna persona presentó síntomas que pusieran en riesgo su estado de salud.

Lamentan muerte del capitán fallecido en pleno vuelo

Yahya Üstün externó sus condolencias a la familia de Districthin Pehlívan, el capitán que murió en la cabina del avión: "como familia de Turkish Airlines, deseamos la misericordia de Dios para nuestro capitán y resignación para todos sus colegas y seres queridos, especialmente para su afligida familia".

Hasta ahora, no se ha compartido mayor información sobre lo sucedido, por lo que se desconoce la causa de muerte del capitán. Sin embargo, se espera que las autoridades inicien una investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el hombre de 59 años de edad y si su muerte fue ocasionada por una enfermedad preexistente, o alguna otra causa externa.

