Sofía Delgado: la esposa del asesino de la niña de 12 años revela cómo es que su pareja confesó el crimen

Evelyn Rodas, la esposa del asesino confeso de la niña Sofía Delgado, ofreció su primera entrevista pública, en la cual, dio nuevos detalles del caso que ha conmocionado a todo Colombia y como era de esperarse, las fuertes declaraciones que realizó ya se están haciendo virales en plataformas digitales y le han dado una nueva perspectiva al caso.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, Evelyn Rodas fue detenida por las autoridades colombianas junto a su pareja, Brayan Campo, sin embargo, tras las primeras investigaciones no se encontraron indicios que la vincularan directamente con el asesinato de la niña de 12 años, por lo que fue dejada en libertad, no obstante, desde entonces permanece oculta pues no ha podido regresar a su casa, la cual, fue vandalizada, además, se convirtió en una de las principales enemigas públicas del pueblo colombiano ya que, aunque las autoridades no la encontraron responsable de haber participado en el crimen de Sofía Delgado, un gran sector de la población piensa lo contrario.

¿Qué dijo Evelyn Rodas en su primera entrevista pública?

Evelyn Rodas realizó sus primeras declaraciones en torno al “Caso Sofía” durante una charla con el creador de contenido Jay Alarcón y la esposa de Brayan Campo aprovechó sus primeras palabras para reiterar su inocencia argumentando que no estaba enterada de lo sucedido hasta que la policía fue a su casa para detenerla junto a su pareja.

“Yo me enteré de eso al día siguiente de la captura, yo todo el tiempo le pregunté si sabía algo, si él tenía que ver algo y él mirándome a los ojos me lo negaba, fue antes de la captura porque la policía ya nos vigilaba y me parecía raro, pero yo no me imaginaba que él tenía algo que ver en eso, todo lo que me decía él siempre tenía una excusa, él decía que lo querían involucrar porque ya tenía un proceso anterior, caso del que según él me había dado a entender, era una trampa, me lo decía con miedo, porque creía que era una injusticia”, expresó Evelyn Rodas.

Sofía Delgado fue secuestrada y asesinada por Brayan Campo. Foto: Especial

En otro momento de la charla, Evelyn Rodas señaló que, tras haber cometido el atroz crimen, Brayan Campo actuó con normalidad todo el tiempo y nunca tuvo alguna expresión que lo delatara: “Él nunca me mostró remordimiento, nerviosismo, ansiedad, él nunca mostró nada de eso, completamente normal”, comentó.

Así confesó Brayan Campo haber cometido el crimen de Sofía Delgado

Evelyn Rodas señaló que Brayan Campo confesó haber sido el responsable del secuestro y asesinato de Sofía Delgado al día siguiente de la captura y aunque no lo hizo de manera verbal, sí lo hizo con gestos, además, la mujer señaló que al sentirse decepcionada pidió que la cambiaran de celda pues la rabia que sentía fue tan grande que quiso golpearlo.

Brayan Campo ya aceptó su culpabilidad en el crimen de la niña Sofía Delgado. Foto: Redes

“Él se quiebra al siguiente día de la captura, me llevaron con él y yo le pregunté, pero esta vez ya no me miró a los ojos, yo le dije ‘¿Brayan, tienes algo que ver con lo de la niña?’ y simplemente miró al suelo y miró hacía un lado y yo me puse a llorar y dije ‘Brayan, no’, fue una decepción, yo quería golpearlo, le dije al investigador que me separara de él porque lo voy a golpear, sentía rabia, todavía la siento, nunca me había dicho una mentira tan grande”, expresó Evelyn Rodas entre lágrimas.

Para finalizar, Evelyn Rodas, lamentó que sus vecinos hayan destrozado su casa y su negocio pues considera que es injusto que tanto ella como su hija tengan que “pagar los platos rotos” por los actos cometidos por Brayan Campo, por lo que hizo un llamado para que se detengan las amenazas en su contra pues reiteró que ella no tuvo nada que ver en el crimen de la niña Sofía Delgado.

