Muere niña por falta de refrigeración de su insulina tras apagón eléctrico

Una lamentable noticia entristeció a la comunidad internacional, debido a que una niña murió por falta de refrigeración de su insulina, debido a los constantes apagones, lo que impidió que el medicamento se mantuviera en buen estado al momento de ser aplicado a la menor de 13 años.

De acuerdo con el portal de noticias CubaNet, la pequeña padecía diabetes desde los dos años de edad y se inyectaba insulina dos veces al día. El incidente ocurrió tras aplicarse la dosis de la noche, la cual al parecer estaba en mal estado por el cambio de temperatura provocando que la niña se desmayara.

La niña se desmayó y sus padres pensaron que era debido a un coma diabético. Créditos: Pexels/ Pavel Danilyuk

De acuerdo con las declaraciones de Estela Mora, amiga de la madre de la menor que fue entrevistada por CubaNet, la niña se desplomó y sus padres pensaron que era debido a un coma diabético, por lo que inmediatamente fue llevada al hospital, donde tampoco había electricidad, pero lamentablemente llegó muerta.

Según Estela Mora, en el hospital algunos médicos intentaron justificar la muerte como negligencia familiar, por lo que el padre de la niña protestó y negó rotundamente que fuera culpa de ellos, sin embargo al padre se lo llevaron detenido durante par de horas.

El padre se negó a firmar como causa de muerte un supuesto fallo multiorgánico”, detalla Mora.

De acuerdo con las declaraciones de la amiga de la madre, un médico puso en el certificado de defunción que, al parecer, la insulina no estaba en buen estado de conservación. Además se informó que debido a la falta de luz, no pudieron hacerle la autopsia a la menor y el funeral fue apresurado porque no había condiciones para velar su cuerpo.

El pasado viernes 18 de octubre en Cuba se registró apagón eléctrico sin precedentes que dejó a oscuras al país. En algunas zonas de La Habana se recuperó el servicio por dos o hasta cinco horas diarias, pero otras permanecieron más de 72 horas continuas sin energía.

Este martes las autoridades comunicaron que alrededor del 70% del territorio nacional tenía servicio eléctrico, pero en la mayoría de los lugares los cortes son continuos y diarios.

