IMÁGENES FUERTES: futbolista trata de retirar un petardo de la cancha y le explota en la mano

Un futbolista de Bélgica resultó severamente lesionado, luego de que un petardo le explotó en las manos durante un partido de futbol. De acuerdo con medios locales, el deportista herido es Fabio Schiafino, jugador del equipo KSCT Menen; primeros reportes señalan que el hombre perdió uno de sus dedos y está en riesgo de sufrir la amputación de otros dos, después de que aficionados lanzaron un fuego artificial al finalizar el partido contra el SK Zillebeke, en la liga de cuarta división provincial C.

El incidente ocurrió tras la victoria del equipo KSCT Menen, con dos goles de Fabio Schiafino, quien además estaba celebrando su cumpleaños. Pese a que el futbolista estaba celebrando su onomástico y la victoria de su equipo, todo terminó en tragedia cuando el árbitro dio por concluido el enfrentamiento entre ambos equipos y los aficionados comenzaron una pequeña riña, en la cual uno de ellos terminó lanzando un petardo hacía el terreno de juego.

El futbolista quería proteger a la afición y terminó perdiendo un dedo

Testigos de lo sucedido relataron que, en medio de caos, una persona lanzó un petardo hacía la cancha de futbol. Aparentemente, Schiafino se percató de lo sucedido y, en un acto de valentía, se acercó al explosivo y lo tomó con las manos, con la esperanza de retirarlo y alejarlo para que no explotara frente a la afición. Sin embargo, cuando el deportista tenía el fuego artificial bajo su poder este estalló, causándole heridas severas en las extremidades.

“Pensé que era una bomba de humo. Inmediatamente vi el peligro, tanto para mis compañeros como para los aficionados. Había niños alrededor, no quería que nadie se quemara. En una fracción de segundo, decidí retirar el proyectil”, contó el futbolista en entrevista con el medio belga HLN. Cabe mencionar que Schiafino fue entrevistado tras el incidente, mientras su recuperación avanza paulatinamente en el hospital.

Futbolista se ha sometido a más de 4 cirugías

El deportista ha tenido que enfrentar al menos 4 cirugías. Foto: pixabay.

El deportista agregó que se ha tenido que someter a más de cuatro cirugías para poder recuperarse de las lesiones que sufrió por el petardo, pero adelantó que aún debe someterse a otros tratamientos para sanar sus heridas: "llevo casi 2 días sin dormir ni comer, me han llevado de un quirófano a otro, creo que ya me han operado 3 o 4 veces. Recibo medicación y anestesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana por vía intravenosa, para que los médicos puedan trabajar en ello en cualquier momento", detalló al medio belga.

Finalmente, trascendió que el responsable de lanzar el petardo fue un joven de 21 años, quien fue arrestado y luego liberado, aunque las autoridades afirmaron que el sujeto enfrentará cargos por agresión y lesiones, además, la policía añadió que el hombre tendrá prohibido de entrar a estadios por hasta 10 años. El futbolista comentó que él ya había hablado con el joven y no lo culpa por lo que sucedió: "lo conozco un poco, me contactó para preguntar si podía llamarme. Cuando hablé con él por teléfono, le dije que no lo culpo, no pretendía que todo terminara así".

