Mujer atropella a una abuelita y su nieto mientras rezaba el rosario, el menor murió

Un menor de edad perdió la vida, luego de que una mujer presuntamente "le pasó el carro por encima" en calles de Bogotá, en Colombia. De acuerdo con el relato de los familiares del menor, la agresora conducía una camioneta de lujo, la cual estaba estacionada cuando el pequeño se encontraba caminando junto a su abuela. Sin embargo, en cuestión de segundos - y sin fijarse - la mujer arrancó su unidad y atropelló al infante, causándole la muerte de inmediato.

A través de redes sociales, los padres del pequeño han exigido que el caso que no quede impune y piden que las autoridades investiguen las causas por las que la mujer arrancó el carro tras permanecer más de 30 minutos estacionada. Los familiares del menor consideran sospechoso que la agresora haya estado inmóvil por tanto tiempo y que, cuando la adulta mayor y el niño caminaban, ella aceleró su camioneta y los embistió.

Padres del niño piden justicia

"Pido que las autoridades avancen con celeridad, transparencia, para el caso de mi hijo y, sobre todo, que haya justicia. El pasado 15 de octubre, a las 3 de la tarde, cuando me disponía a recoger a mi hijo en el colegio José Joaquín Casas, salgo con la abuela, lo recojo, nos comemos un helado y nos disponemos a cruzar la calle. En ese momento, había una camioneta de alta gama, una BMW, estacionada al lado derecho de la vía (de la séptima); me informan los testigos que estaba hace más de 20 minutos estacionada allí", sentenció el padre del menor en el clip.

Agregó que el impacto lo recibieron la abuela del niño y el pequeño, quienes estaban caminando frente al vehículo: "la abuela y mi hijo se quedan en la parte delantera del carro que estaba estacionado y, de un momento a otro, de manera abrupta, de golpe, de forma inesperada, arranca a toda velocidad este carro, atropellando a mi hijo y a su abuela, pasándoles por encima, prácticamente. En ese momento lo que hago es auxiliar a mi hijo, esperar a que venga la ambulancia. Este vehículo arrancó tan rápido que colisionó con siete vehículos más".

La mujer asegura que estaba rezando el rosario

Los padres del menor piden que la mujer sea encarcelada. Foto: pixabay.

El hombre, identificado como Juan Sebastián Camargo, también contó que la mujer ha declarado que se había estacionado para rezar el rosario, pero él asegura que esta información es falsa, ya que testigos la vieron hablando por teléfono: "hasta el día de hoy, tenemos razón de ella, donde nos informa que, supuestamente, estaba estacionada rezando el rosario, y hay testigos que dicen que no paraba de hablar por teléfono y que salía y entraba del vehículo, que me parece un acto de cinismo tratar de ocultar esto", dijo.

Finalmente, Camargo detalló que espera hacer justicia por su hijo, para evitar que conductores imprudentes sigan asesinando a inocentes: "quiero hacer esta justicia pública porque quiero que no se sigan presentando estos hechos; porque no pasa nada cuando hay un accidente de tránsito, cuando se vulneran normas de tránsito como esta, del prohibido parquear, donde ella estaba parqueada hace más de 20 minutos y arranca superando los límites de velocidad, sin entender el por qué. No creemos que sea una falla técnica de esta camioneta y solamente exigimos justicia en este caso, justicia ante la memoria de mi hijo", puntualizó.

Sigue leyendo:

Joven muere ahogado en Puebla tras aceptar un peligroso reto de sus amigos

Jovencito se mete a una presa, desaparece y lo hallan a 10 metros de profundidad