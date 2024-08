Jovencito se mete a una presa, desaparece y lo hallan a 10 metros de profundidad

Un joven de 15 años de edad acudió a pasear a la presa de Guatapé del departamento de Antioquia en Colombia; sin embargo, al ingresar a una zona peligrosa, lo hizo sin tomar precauciones y comenzó a sumergirse dentro del agua.

A pesar de que sus acompañantes trataron de rescatarlo para evitar que fuera sumergido en el agua, el chico identificado como Melvin Castrillón quedó bajo el agua para ya no ser visto por sus compañeros que impotentes solo vieron el accidente.

¿Qué le ocurrió al joven para desaparecer en la presa?

Melvin Castrillón nació en Venezuela y a sus 15 años de edad acudió a Colombia donde fue a la presa de paseo, pero al no colocarse un chaleco salvavidas, se complicó su situación al solamente confiar en sus habilidades como nadador, pero no fue suficiente.

El joven de 15 años dejó de ser visto por lo que los servicios de rescate acudieron en su búsqueda, pero no fue sino hasta un par de días después que finalmente Melvin Castrillón fue localizado; no obstante no en las condiciones que su familia hubiera esperado.

¿Cómo lograron localizar el cuerpo del joven de 15 años?

El chico de 15 años fue hallado dos días después. Foto: Especial

Melvin fue hallado a una profundidad de 10 metros del nivel donde sus compañeros lo vieron por última vez mientras lo escuchaban que les pedía ayuda de manera desesperada ante el peligro que ya presentía el joven quien fue localizado con ayuda de equipos de rescate de tres municipios colombianos.

“Un equipo especializado de buceo de los bomberos de acá del Oriente, en total 12 usos estuvimos acá en la operación durante todo el día, se realizó búsqueda en diferentes puntos hasta que el cuerpo fue localizado a una profundidad aproximada de 10 metros”, indicó el comandante del Departamento de Bomberos de El Peñol, Henry Berrío.