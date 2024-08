Tiburón decapita a adolescente que practicaba pesca submarina

Imágenes aterradoras fueron presenciadas por decenas de personas que esperaban la vuelta de un joven integrante de su comunidad, pero que en cambio vieron cómo un grupo de pescadores locales encontró su cuerpo mutilado.

De acuerdo con medios locales, el joven, llamado Jahmari Reid y de 16 años de edad, habría salido el pasado 26 de agosto a realizar pesca submarina en las costas del poblado de Trelawny, a unos cuantos kilómetros del popular centro turístico de Montego Bay.

Al notar que no aparecía, un grupo de pescadores, entre los que se encontraba su tío, fueron a la búsqueda del chico, quien era muy querido en la comunidad de Falmouth, de donde era originario.

Sin embargo, la triste sorpresa que encontró el escuadrón de búsqueda fue el cuerpo sin vida de Jahmari, a quien un tiburón le cercenó por completo la cabeza y le realizó distintas mordeduras en una mano.

Desobedeció a sus padres y fue a pescar

De acuerdo con declaraciones a medios locales como el Jamaica Star, Michael Reid, padre del joven, señaló que en múltiples ocasiones le prohibió practicar este tipo de pesca, pues conlleva muchos riesgos.

El joven de 16 años de edad desobedeció a sus padres. Foto: Especial

“Es algo por lo que discutíamos e incluso peleábamos. No lo estaba haciendo por una causa valiosa, no lo hacía por el dinero, no tenía necesidad. Pero lo siguió haciendo, ¿puedes creerlo?”, señaló el consternado padre.

Es el tercer ataque en más de 250 años

Aunque existen escualos en las costas de Jamaica, la gran mayoría de ellos pertenecen a una especie conocida como “tiburón enfermera”, totalmente inofensiva para el ser humano e incluso amigable con él.

Según la base de datos International Shark Attack File, en Jamaica se han presentado solo tres ataques no provocados de tiburón desde 1749, lo que muestra la rareza en este desafortunado incidente.