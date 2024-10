"Lo que le hicieron no tiene perdón": la mamá de Sofía Delgado habla del brutal asesinato de su hija de 12 años

La mañana del pasado jueves 17 de octubre las autoridades colombianas localizaron el cuerpo de una niña de 12 años llamada Sofía Delgado, quien fue secuestrada y brutalmente asesinada por un hombre de 32 años identificado como Brayan Campo, quien reconoció todos los cargos en su contra y ya ofreció algunos detalles de su atroz crimen y tras estos lamentables hechos que ya le están dando la vuelta al mundo la madre de la menor ya ofreció sus primeras declaraciones sobre esta desafortunada situación por la que se encuentra atravesando.

Este lamentable caso ocurrió en el corregimiento de Villa Gorgona, municipio de Candelaria (Valle del Cauca, Colombia) y fue el domingo 29 de septiembre cuando Sofía Delgado salió de su casa con la intención de comprar shampoo para poder bañar a su perro, sin embargo, ya nunca regresó, por lo que su familia comenzó una intensa búsqueda que se extendió por 19 días, sin embargo, la localización de la menor no fue como se esperaba.

Así se buscaba a Sofía Delgado. Foto: IG: alcaldiacandelariavalle

Las investigaciones en el caso de la desaparición de Sofía Delgado pusieron bajo el ojo de las autoridades al dueño de la tienda donde se vendían artículos para mascotas a la que la menor acudió a comprar shampoo, quien fue identificado como Brayan Campo de 32 años, sin embargo, hasta entonces no había nada concreto.

Posteriormente, las sospechas se hicieron mayúsculas gracias al testimonio de otra menor, cuya identidad no se dio a conocer, quién señaló que un día antes de la desaparición de Sofía acudió al mismo negocio donde fue vista por última vez y el encargado la invitó a pasar al establecimiento asegurándole que le regalaría unos collares para su perro y para ello debía bajar la cortina del inmueble, no obstante, en ese momento, uno de los perros del sujeto señalado salió del local hacía la calle, por lo que el hombre salió detrás de él y la menor aprovechó esa distracción para retirarse del lugar.

El rapto de Sofía Delgado fue captado en video. Foto: Especial

Tras este señalamiento, las autoridades colombianas comenzaron una investigación formal en contra de Brayan Campo y gracias a ello descubrieron que en 2018 había sido denunciado por presuntamente haber cometido abuso sexual en contra de una menor de 14 años de edad, sin embargo, el caso no avanzó por “vencimiento de términos” por lo que quedó el libertad, pero dicha situación fue suficiente para que se emitiera una orden de aprehensión en su contra, la cual, se ejecutó el miércoles 16 de octubre y una vez bajo el resguardo de las autoridades confesó el crimen y aceptó todos los cargos en su contra.

Así fue el secuestro y asesinato de Sofía Delgado

Como se dijo antes, Brayan Campo, reconoció su absoluta responsabilidad en el asesinato de la niña Sofía Delgado y de acuerdo con las declaraciones de distintos funcionarios de la Fiscalía y del gobierno colombiano, el sujeto de 32 años señaló que tras cometer el rapto de la menor la llevó a su negocio y se especula que ahí habría intentado abusarla sexualmente, aunque él niega esta parte, no obstante, señaló que le quitó la vida a la menor golpeándola en distintas ocasiones con una pala para posteriormente llevar el cuerpo a un plantío de cañas ubicado en una zona rural donde le prendió fuego con la intención de deshacerse de la evidencia que lo incriminaba, además él mismo proporcionó la ubicación exacta para que se pudieran recuperar los restos de la menor.

Cabe mencionar que, las autoridades colombianas dieron a conocer que, debido al fuego solo se pudieron recuperar restos óseos de Sofía Delgado, quien fue identificada gracias a exámenes de ADN y por los restos de algunos objetos que su madre reconoció, además, las autoridades también plantearon la teoría de un posible desmembramiento cometido por el asesino confeso, no obstante, también creen que es posible que algunos animales de la zona estén detrás de estos hechos.

Brayan Campo confesó ser el autor intelectual y material del secuestro y asesinato de la niña Sofía Delgado. Foto: Especial

Brayan Campo enfrenta a la justicia colombiana por los cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, así como ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, por lo que podría alcanzar una pena de hasta 60 años en prisión.

Es importante señalar que, la esposa de Brayan Campo también había sido detenida, pero fue dejada en libertad debido a que no se encontraron pruebas contundentes que la relacionaran con estos hechos, además, el sujeto detenido la habría deslindado de toda culpa en sus declaraciones, no obstante, la justicia seguirá investigándola.

Las desgarradoras declaraciones de la mamá de Sofía Delgado

Tras el hallazgo de los restos de Sofía Delgado, Lady Zúñiga, la madre de la menor, ofreció sus primeras declaraciones ante distintos medios de comunicación y además de una evidente tristeza, señaló que perdona al asesino de su hija y expresó en que confía en que la justicia actúe de forma contundente para hacerle justicia a la menor.

La madre de Sofía Delgado confía en que las autoridades le harán justicia a su hija. Foto: Especial

“Es gente mala, es gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón, y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar, pero en este caso nos tocó a nosotros y le pido a Dios que Él haga justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, se hará justicia, porque lo que le hicieron a mi hija no tiene perdón de Dios, pero, aun así, yo los perdono, y le dejo todo a Dios”, expresó entre lágrimas la mamá de Sofía Delgado.

Sigue leyendo:

Caso Menéndez: revelan polémica carta de los hermanos que mataron a sus padres, podrían quedar en libertad

IMÁGENES FUERTES: hombre se suicida en una estación de tren, desciende a las vías y se deja arrollar