Caso Menéndez: revelan polémica carta de los hermanos que mataron a sus padres, podrían quedar en libertad

El caso de los Hermanos Menéndez quienes fueron acusados de asesinato por terminar con la vida de sus padres en Beverly Hills se ha convertido en un show televisivo y mediático más allá de la importancia e investigación que toma el crimen que cometieron Lyle y Erik Menéndez.

Ambos fueron condenados a prisión en 1990 tras ser hallados culpables del "parricidio", es decir asesinato a sus padres, este 2024 su defensa abre una nueva posibilidad para buscar refinanciar la condena y conseguir opciones referentes a su situación jurídica en Estados Unidos.

En la búsqueda por anular la cadena perpetua y conseguir una nueva sentencia sus abogados mostraron una nueva evidencia que pone en tela de juicio el veredicto de asesinato, se trata de una carta escrita a mano en 1988 de Erik dirigida hacía su primo identificado como Andy Cano donde le narra los abusos sexuales que sufría por su padre.

¿Qué reveló la carta sobre el caso de asesinato de los hermanos Menéndez?

La evidencia la dio a conocer George Gascon, el Fiscal de Distrito de Condado de Los Ángeles quien declaró que revisa una nueva evidencia para el caso, ya que el fiscal anterior archivó en la carpeta de investigación que ellos lo hicieron por ambición e inventaron las historias de abuso sexual, por esta razón les dio como sentencia una cadena perpetúa.

El Fiscal mostró una carta de 1988 que podría develar el motivo del asesinato. Foto: Especial

La carta ayudaría a cambiar la escena y abre la posibilidad a un nuevo juicio debido a que muestra que la masacre fue en defensa propia, argumento que sostuvieron los hermanos desde un principio, cuando confesaron haber atacado a su padre y madre.

Aunado a los abogados, más de 20 familiares se sumaron a la petición de revaluar la sentencia para otorgarle menos años o la posibilidad de libertad a Erik y Lyle.

"Debido a la totalidad de las circunstancias, yo no creo que ellos merezcan estar en prisión hasta que se mueran", dijo el Fiscal de EU.

Hermanos Menéndez acusan a su padre de violación. Foto: AP

"Mamá no está muy bien. Es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente está como ausente, si sabes a lo que me refiero. Se altera por nada. Me siento mal por ella. No sé por qué aguanta las tonterías de papá" se lee a mitad de la carta donde le cuenta a su primo sobre un evento navideño en familia.

En ese mismo texto le reveló que sucedía algo con su padre pero no podía contarle a su mamá por todo el amor que ella sentía por él, eso le impedía confesar y sobre todo pedir ayuda, este texto llegó a través de los familiares que buscan quitar la cadena perpetua para que analicen la letra, la intención y sobre todo veracidad de lo narrado donde acusa a su padre de abuso sexual.

"He estado tratando de evitar a papá. Todavía está sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Está tan (...) con sobrepeso que no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente", describe haciendo alusión al abuso sexual que ha recibido desde niño.

