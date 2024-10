Kamila estaba en la escuela y fue asesinada por su novio frente a sus compañeros: "la mataron sin piedad", dice su madre

Una joven fue asesinada dentro de su escuela, frente a todos sus compañeros, el pasado 15 de octubre. La víctima fue identificada como Kamila Pacassi Zanga, de 23 años de edad, quien estudiaba para convertirse en docente. Los hechos ocurrieron dentro de un salón de clases de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, en Caranavi, en la ciudad de La Paz, en Bolivia. De acuerdo con primeros reportes, el feminicida habría sido el novio de la mujer, quien la atacó con un arma blanca.

El reporte de las autoridades reveló que Kamila llegó a la escuela el pasado 15 de octubre, como habitualmente lo hacía. Sin embargo, mientras transcurrían sus clases, la joven fue interceptada por Eddy "C" - quien era su compañero y expareja - con quien aparentemente sostuvo una breve conversación dentro del salón de clases. En cuestión de minutos, el joven sacó un cuchillo de entre sus ropas y, delante de sus compañeros, apuñaló a la mujer en repetidas ocasiones.

Kamila fue apuñalada por su exnovio frente a sus compañeros

Kamila fue asesinada por su expareja. Foto: Facebook /

Meztly Pacassi.

Los compañeros de Kamila constataron que la estudiante recibió al menos 12 puñaladas por parte de su expareja, quien en medio del ataque gritaba que "amaba" a la joven. Los testigos trataron de detener la agresión, pero no pudieron hacer nada para detener a Eddy, ya que él estaba fuera de control. Una vez que el ataque termino, los compañeros de la joven corrieron a auxiliarla y alertaron a las autoridades del plantel. Hasta la zona arribaron policías y paramédicos, los cuales trataron de darle atención médica a la alumna herida.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, Kamila no sobrevivió a sus lesiones y fue declarada sin vida tras el ataque que sufrió. Por su parte, Marco quedó detenido y fue trasladado hasta las autoridades correspondientes; el pasado 16 de octubre, un juez determinó que el feminicida deberá permanecer en reclusión preventiva por seis meses, los cuales los pasará en el penal de Chonchocoro (una prisión de máxima seguridad en Bolivia). La resolución se llevó a cabo debido a que el acusado no quiso aceptar un juicio abreviado, con el que pudo haber recibido una sentencia tras el feminicidio de su expareja.

Madre de Kamila pide pena máxima contra el feminicida

El agresor ya fue detenido. Foto: especial.

Ahora, a dos días del feminicidio, la madre de Kamila - identificada como Salome Zunga - se ha pronunciado en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de exigir que el caso no quede impune: "queremos justicia, no es posible que maten así a plena luz del día y en clases, sin piedad", señaló la mujer al hablar sobre el feminicidio de su hija. Agregó que pedirá pena máxima para el feminicida, quien atacó a la joven en pleno salón de clases y frente a todos sus compañeros.

"El joven me la mató, mi hija no se puede salvar, su cuerpo está totalmente apuñalado. Pido la máxima condena para este señor", dijo la mujer ante medios locales. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer los motivos por los que inició la agresión, pero se espera que conforme las investigaciones avancen haya más detalles sobre el feminicidio de Kamila.

