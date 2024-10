VIDEO: hombre lanza la colilla de su cigarro a la calle y provoca un fuerte incendio, ¿qué fue lo que pasó?

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre ocasionó un fuerte incendio en plena calle, esto luego de que lanzó la colilla de un cigarro a un charco con gasolina. De acuerdo con primeros reportes, hecho ocurrió en el distrito de Anantapur, en Andhra Pradesh, India. Testigos de lo sucedido indicaron - a medios locales - que el sujeto aparentemente no se dio cuenta de que en la calle había un charco de gasolina y lanzó los restos del cigarro sin preocupación.

Medios locales informaron que, horas antes del accidente, un vehículo se estacionó en la zona y dejó un charco de gasolina. Momentos después, el hombre que ocasionó el incendio salió a fumar a la calle y, pensando que el combustible era agua, lanzó la colilla de su cigarro a la calle. En cuestión de segundos, una enorme columna de fuego se extendió por toda la zona, quemando los establecimientos y los vehículos ahí estacionados.

Hombre lanza la colilla de su cigarro a la calle y ocasiona un incendio

Afortunadamente, las personas que transitaban por la calle lograron refugiarse, por lo que únicamente presentaron lesiones menores. Sin embargo en las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se ve que el intenso fuego se extendió con velocidad por toda la zona, causando severos daños materiales en las propiedades. Cabe mencionar que el percance ocurrió el pasado mes de agosto, pero recientemente salieron a la luz las grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia.

Tras el accidente, las autoridades recordaron a las personas la importancia no arrojar basura a la calle, pues esta tragedia pudo haberse evitado si el hombre no hubiera lanzado la colilla de su cigarro a la vía pública. Hasta ahora, no está claro si el hombre resultó lesionado, pero si se ve que la columna de fuego se levantó justo frente a sus ojos. El video, difundido en redes sociales, ya acumula miles de reproducciones y ha generado un intenso debate entre los internautas.

Incendio ocasionado por un cigarro causa debate en redes

Autoridades piden a la población evitar tirar basura en la calle. Foto: archivo.

En redes sociales, decenas de personas han cuestionado cómo es que el hombre no se dio cuenta de que la sustancia derramada en la calle era gasolina, argumentando que el olor del combustible es más fuerte y se distingue al del agua. Además, los usuarios de internet destacaron que un hombre - el conductor de una motocicleta - aparentemente sí se dio cuenta del combustible, ya que movió su vehículo segundos antes del incendio.

"Allá huele todo tan mal, que no tienen olfato ya, el que movió la moto blanca si se dio cuenta que era gasolina"; "el de la moto sabía lo que iba pasar por eso sacó su moto"; "el que sale del local con el pañuelo en el rostro si se dio cuenta, pero no dijo nada y los otros parece que no tienen olfato", son algunos de los comentarios en redes.

