"Nada por lo que pedir perdón", qué sabemos de la manta fake, supuestamente colocada en España

Este 12 de Octubre, en pleno Día de la Raza o de la Hispanidad que cada vez más países latinoamericanos renombran y reprochan por la conquista de España, apareció una supuesta manta que dice "Nada por lo que pedir perdón" en el Palacio Real de Madrid, lo que ha generado controversia entre europeos y americanos.

En este marco, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura respecto a este 12 de Octubre, cuando Cristóbal Colón llegó a América. En días pasados, la mandataria protagonizó una polémica por no haber invitado al Rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta por no haber pedido disculpas por la conquista de México.

"Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso"

"El 12 de octubre no es el día de la raza ni de la hispanidad. Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de las cuales nos sentimos orgullosas y orgullosos. La llegada de los españoles hace más de cinco siglos representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios. Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso; por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos", escribió Sheinbaum en redes sociales esta mañana.

Sobre la cuestión de las disculpas por la Conquista de México, este fue un tema recurrente durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador que tensó las relaciones con España. En este contexto es que la aparición de la supuesta manta levantó controversia en redes sociales.

VOX crea imagen con IA para su campaña "Nada por lo que pedir perdón" en el Día de la Raza

La manta dice "Nada por lo que pedir perdón", en alusión a la Conquista de España en América, y supuestamente fue colocada en el Palacio Real de Madrid, ubicado en el Centro de la capital ibérica. Sin embargo, esto es FAKE, pues tal letrero no fue colocado ahí, sino que corresponde a una imagen generada con Inteligencia Artificial por Juan E. Pflüger, responsable nacional de prensa del partido de ultraderecha VOX.

VOX ha sacado una campaña titulada "Nada por lo que pedir perdón" en redes sociales y física también en la que se dicen orgullosos de la hispanidad y que al contrario de las voces críticas en América hay "mucho que celebrar".

