Hallan el pie de Irvin, uno de los primeros alpinistas en escalar el Everest, desapareció hace 100 años

Un documental para National Geographic y una nueva expedición al Everest derivó en el hallazgo de los restos de Andrew Comyn Sandy Irvine, un joven alpinista que desapareció hace 100 años en uno de los primeros intentos de alcanzar la cima de la montaña, junto a George Mallory con quien emprendió el viaje, pero no regresaron.

El inicio de la grabación de esta cinta comenzó en las alturas de la montaña recopilando datos y material para las escenas en esta aventura el equipo de producción halló ciertos objetos y material que podrían generar interés más allá del documental sobre las expediciones, un pie estaba sobre la superficie, con una bota y sus calcetas.

El hallazgo sorprendió a los presentes quienes compartieron las fotografías siendo que en una de las calcetas tenía grabado el nombre de Irvine, por el tiempo que parecían tener estos objetos, podría tratarse de Andrew Irvine quien no volvió a casa tras intentar dejar una bandera en el pico más alto.

Comunicaron el hallazgo a las autoridades en el Alpine Club. Foto: AP

Equipo de producción halló la bota del alpinista desaparecido

El fotógrafo, el director ganador de un Academy Award junto a escaladores profesionales vieron los restos: un pie envuelto en un calcetín con su bota sobre el gaciar Central Rongbuk, en el ala norte del Everest, tras sugerir que podría tratarse del hombre desaparecido hacía 100 años alertaron a la Asociación de Montañismo del Tibet Chino, los responsables de los permisos para escalar.

Ellos a su vez informaron a la Royal Geographical Society, quien organizó la expedición junto al Alpine Club, a la sobrina nieta que se convirtió en su biógrafo por la tragedia que había ocurrido en su familia, Julie Summers, ella es solo una de las parientes que le sobreviven por el paso del tiempo.

Ahora sus famliares se han presentado para comparar las pruebas de ADN y confirmar que los restos hallados en la bota pertenecen a Irvine quien desapareció en la montaña.

“Cualquier expedición al Everest persigue la sombra de Irvine y Mallory (...) Nosotros, desde luego, lo hicimos. Y a veces en la vida los mayores descubrimientos ocurren cuando ni siquiera se está mirando. Este ha sido un momento monumental y emotivo para nosotros y para todo nuestro equipo sobre el terreno, y lo único que esperamos es que esto pueda aportar por fin tranquilidad a sus familiares y al mundo del alpinismo en general”, declaró su sobrina.

La producción contactó a la Asociación de Montañismo por el hallazgo del hombre desaparecido. Foto: AP

Hallazgo a 100 años de la desaparición de Sandy Irvine

La mujer que ahora cuenta la historia de Irvine y recuerda ese intento de alcanzar el pico más alto de la montaña cada que comienza una nueva expedición contó que le parece extraordinario que el descubrimiento se haya producido en el marco del aniversario de la desaparición de Sandy, en los cien años.

Ella narró a diversos medios locales y agencias de noticias que vivió con la historia y el misterio de su tío desde que tenía 7 años y se preguntaba cada que había un hallazgo o una historia si el cuerpo de su tío sería el siguiente en descubrirse.

"Un cuarto de siglo después de aquel descubrimiento, no parecía muy probable que se encontrara algo nuevo. Cuando Jimmy me dijo que había visto el nombre de A.C. Irvine en la etiqueta del calcetín que había dentro de la bota, se me saltaron las lágrimas. Fue y seguirá siendo un momento extraordinario y conmovedor”, reveló en entrevista.

Su sobrina esperaba el hallazgo en cada expedición al Everest. Foto: AFP

Este es el comunicado de la familia de Irvin tras el hallazgo de los restos

“La familia Irvine está profundamente conmovida al enterarse del descubrimiento de parte de los restos de Sandy Irvine. Estamos muy agradecidos al equipo de alpinismo y filmación, dirigido por Jimmy Chin, que hizo el descubrimiento y que lo ha tratado con todo el respeto y profesionalidad. Nos alegramos de que los restos estén ahora en manos de la CTMA. Sandy Irvine era el miembro más joven de la expedición al Everest de 1924 y se perdió en la ladera superior de la montaña con George Mallory cuando ambos desaparecieron el 8 de junio de 1924”.

