IMÁGENES FUERTES: león devora a su entrenador en plena función frente a decenas de turistas

Decenas de turistas vivieron momentos de horror en un zoológico de Nigeria, luego de que presenciaron la brutal agresión de un león contra uno de sus cuidadores, quien desafortunadamente perdió la vida por las severas heridas que sufrió. El hecho violento ocurrió en las inmediaciones del "Parque de Vida Silvestre de la Biblioteca Presidencial", ubicado en la ciudad de Abeokuta. De acuerdo con medios locales, la víctima respondía al nombre de Babaji Daule y tenía tan solo 35 años de edad.

Aparentemente, el ataque ocurrió el pasado sábado 28 de septiembre, cuando Babaji Daule estaba dando una demostración - ante turistas - de cómo alimentaba a los leones. Sin embargo, en medio del espectáculo, uno de los felinos se abalanzó en su contra y lo derribó. Rápidamente, el animal atacó a su cuidador, quien ya se encontraba en el piso. Decenas de personas que se encontraban viendo el show presenciaron la agresión y muerte del trabajador, quien falleció desagrado por las heridas que sufrió.

Cuidador alimentaba a los leones y fue atacado

El león fue sacrificado tras el ataque. Foto: Pixabay.

Las autoridades del parque, el cual es propiedad del ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, se deslindaron de responsabilidades y señalaron que el trabajador no siguió las medidas de seguridad, puesto que ingresó a la jaula de los felinos y traspasó las barreras de protección. De igual manera, confirmaron que el hombre no sobrevivió, puesto que el felino lo mordió en distintas partes del cuerpo y le dejó heridas de gravedad.

"El cuidador del zoológico, aparentemente sintiéndose cómodo con el animal, dejó abierta la puerta de protección y procedió a alimentarlo. El animal lo atacó y murió en el lugar", comentaron las autoridades del parque en un comunicado emitido tras el accidente. El parque también anunció que el león tuvo que ser sacrificado, ya que se aferró al cuerpo de Babaji Daule y no consiguieron separarlo: "el animal fue sacrificado para evitar que siguieran mutilando el cuerpo", se lee en el texto.

Internautas piden mejoras de seguridad en los zoológicos

Internautas piden mayor seguridad en zoológicos. Foto: pixabay.

La muerte del cuidador ha generado un fuerte debate en redes sociales, donde decenas de personas se han pronunciado para exigir a las autoridades de Nigeria que revisen los protocolos de seguridad en sus instalaciones, ya que algunos usuarios denunciaron que no todos los zoológicos ofrecen protección a los cuidadores de los animales. El caso de Babaji Daule se ha relacionado con la mujer que casi perdió una mano luego de meter el brazo en la jaula de un tigre, la cual tampoco contaba con medidas de seguridad para los visitantes.

Respecto a los ataques protagonizados por felinos, diversos especialistas han advertido que los leones son animales depredadores y además son expertos cazadores, por lo que pueden ser agresivos, ya que cazar es su propio instinto. Diversos investigadores señalan que, aunque el ser humano no forma parte de la dieta habitual de los felinos, sí es visto como una posible presa; por ello, es importante que las personas tengan conciencia del peligro y eviten acercarse a estos animales sin las medidas de seguridad necesarias que garanticen su supervivencia.

