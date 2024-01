VIDEO: ladrones roban un carro con una niña abordo, al darse cuenta la arrojaron del vehículo

Los ladrones huyeron con la menor en el auto. Foto: captura de pantalla.

Una familia de la ciudad de Villa Luzuriaga, en Argentina, vivió momentos de terror luego de que un grupo de tres ladrones armados los despojaron de su vehículo y se llevaron a una bebé de 3 meses de edad. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los delincuentes no se dieron cuenta de que la menor de edad se encontraba en el auto, por lo que huyeron con la pequeña dentro del carro.

Los hechos quedaron documentados gracias a cámaras de seguridad de la zona. Según las grabaciones, el crimen sucedió el día miércoles 3 de enero en punto de las 22:30 horas (hora local). Según la denuncia, publicada en redes sociales, las víctimas de este robo fueron una mujer - quien viajaba con sus tres hijos de 12 y 8 años y de 3 meses - y su esposo.

¿Qué pasó con la bebé que estaba en el carro?

La familia fue abordada, mientras se estacionaban, por al menos delincuentes armados. Los criminales descendieron de un automóvil Peugeot 207 e interceptaron a la familia con la intención de robarles el vehículo. Antes de que los padres pudieran sacar a la bebé de tres meses, los ladrones encendieron el carro y huyeron con la menor abordo de la unidad.

Cabe mencionar que, luego de avanzar unos metros, los delincuentes se percataron de la presencia de la bebé y optaron por arrojarla sobre el asfalto. Los padres de la pequeña corrieron para rescatarla y la encontraron sobre el camino. Por su parte, los criminales huyeron de la escena con el automóvil de la familia.

La bebé se recupera favorablemente

Ante cámaras de medios locales, la madre de la menor confirmó que su hija se encuentra estable tras haber sido lanzada desde el auto en movimiento. "Solo recordarlo me estremece porque en ese momento fue todo muy rápido. En ningún momento me resistí, lo único que hice fue bajar del auto. Mi nene ya estaba abajo, listo para abrir el portón, pero la nena y la bebé todavía estaban adentro”, contó la mujer ante el medio TN.

“Cuando me dicen “¡dame el auto, dame el auto!”, empiezo a gritar porque lo que quería es que me bajaran a mis dos nenas que estaban en el auto. Cuando veo que la nena baja, me quedaba la bebé. Salgo corriendo a los gritos y salieron los vecinos. Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron”, agregó la mujer.