Chofer de un tráiler se resiste al asalto, aguanta un cachazo y logra ahuyentar al ladrón

El video de un sujeto resistiendo a un asalto en la carretera Córdoba-Cosamaloapan de Veracruz comenzó a viralizarse por la resistencia del hombre tras el volante. Usuarios compartieron, comentaron y reprodujeron la escena que parece sacado de un programa policiaco por lo increíble del caso, aunque lamentaron la violencia que existe en las carreteras del territorio.

En el video se puede ver que el sujeto sube por una de sus ventanas y comienza a lanzar amenazas para que el chofer abandone el tráiler. El segundo paso es abrir la puerta del copiloto, luego le apunta directamente con el arma, pero el conductor parece no querer abandonar la cabina.

El chofer iba tranquilo, llamando por celular durante el tráfico. Crédito: Twitter @reportajever

De pronto recibe un cachazo, pero permanece inmóvil en su asiento, entonces le comienza a escurrir la sangre por la cara, y luce desorientado, pero no se quita de su asiento. Durante un par de veces amenaza con matarlo, pero hay mucho tráfico, otros carros y conductores de trailer alrededor, por lo que no parece una opción viable.

“La cartera y párate un ratito a la v*, el celular, dame tu celular, apúrate o te voy a matar a la v*, muévete de aquí viejón, muévele hijo de tu p* madre”, son algunos de los gritos que se pueden identificar en a voz aguda del hombre que comete el ilícito y las agresiones.

El chofer fue auxiliado por las autoridades. Crédito: Twitter @reportajever

El final del video son un par de amenazas más, pero finalmente se rinde, se baja del tráiler y dice "No me lo quiso dar". No se dio cuenta de que el hombre al volante también abandonó el carro, pero por el lado del conductor. Al video se corta un par de segundos después.

Medios locales aseguraron que el señor fue trasladado a un hospital cercano por miembros de los servicios de emergencias; además, fue auxiliado por los encargados de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), y de la Guardia Nacional Carreteras. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el suceso, y se desconoce el estado de salud del chofer.