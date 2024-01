VIDEO: asaltan con violencia a taxista durante Año Nuevo en Iztapalapa

Bastaron solo 15 segundos para que un hombre asaltara a un taxista en pleno Año Nuevo en Iztapalapa. Sin importarle que el conductor estaba comenzando su jornada durante este día inhábil para millones de mexicanos, un ratero no quiso dejar pasar el primer día del año para comenzar a delinquir sin el menor temor por calles de esta demarcación capitalina.

Los hechos quedaron registrados en la cámara localizada al interior de la unidad, en donde se ve a detalle la manera de operar del asaltante, quien amenazó al conductor con accionar la supuesta arma que traía entre sus ropas si no le daba el dinero de la cuenta del día. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en esta alcaldía de la CDMX.

¿Cómo es el modus operandi de este asaltante en Iztapalapa?

El asalto ocurrió en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de la alcaldía Iztapalapa. FOTO: Especial

El asalto fue grabado por la cámara de seguridad de un taxi, en donde se observa a un hombre vestido con playera, gorra y cubrebocas de color negro, subir a la unidad durante la noche del 31 de diciembre de 2023.

Una vez arriba del automóvil, el ratero aseguró al taxista que lo había salvado de que otro hombre le robara la unidad, sin embargo, él tuvo que intervenir para que solo le robaran la cuenta del día, momento en que lo amenazó con sacar un arma y accionarla. De esta manera quedó registrado el modus operandi que este asaltante utiliza para delinquir.

"Bájate antes que te dé un balazo"

El ratero amenazó al conductor con dispararle. FOTO: Especial

Una vez que el ratero subió a la unidad, le aseguró al taxista que otro hombre planeaba quitarle su unidad, pero que había intervenido para que eso no ocurriera:

"Hermano discúlpame la neta, eres la bandota, discúlpame, y agárrate pa' que creas en Jesús. Te iban a quitar el carro: ves a ese chavo que pasó ahorita, ya tenía la pistola pero yo le hice así. Que no te hiciera nada, ¿va? Y está ahí parado, eres la bandota", se escucha decirle al operador para enseguida amenazarlo:

"No aguanta, aguanta, también tengo la pistola yo. ¿La quieres ver?", le pregunta al conductor quien a su vez le responde: "No pero para qué." Instante en que le pide que se baje si no quiere que le dispare: "Si quieres bajarte, bájate eh, antes que te dé un balazo. Ya dame para mis checos, córrele."

Una vez que le quitó la cuenta del día al conductor, el ratero desapareció entre las calles de la colonia sin que hasta el momento se conozca su paradero.