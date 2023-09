Hombre conduce ebrio y estrella su camioneta contra una casa, se mete hasta la sala y huye del lugar

Los efectos del alcohol provocaron que un hombre perdiera el control de su camioneta y se estrellara contra la pared de una casa. En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia como el automóvil quedó con la mitad del frente hacia dentro. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves en la Argentina, específicamente en la localidad de los Altos de San Lorenzo, donde en el percance estarían involucradas dos personas quienes iban arriba del vehículo.

El vehículo, de acuerdo con reportes oficiales, es una Toyota Hilux 4x4 en la que viajaban una pareja, la cual una vez que se impactaron, descendieron y emprendieron la huída. Por lo pronto, las autoridades bonaerenses están haciendo la búsqueda de los responsables del choque en la intersección de las calles 19 y 88.

Afectados ofrecen testimonio del choque

Autoridades han informado que los implicados están acusados por los delitos de daños a la propiedad ajena. Incluso el dueño del inmueble, identificado como Roberto Molina de 54 años de edad ofreció una entrevista al periódico El Día cómo vivieron el momento del impacto.

"Estaban mis hijas y nietas conviviendo, tomando mate, cuando de pronto escucho un estruendo que hasta los gatos salieron volando del perímetro. Me quedé impactado cuando vi el vehículo al interior de mi casa, fue cuando revisé a mi familia y por fortuna todas se encuentran bien", declaró

Dueño de la casa confirma que venían con aliento alcohólico

Molina agregó que en la zona alcanzó a observar a dos personas que bajaron con aliento alcohólico cuando se impactaron contra su fachada. "Ya cuando salí hallé el vino tirado, salieron corriendo cuando se dieron cuenta que hablé con la policía. Dicen que son del barrio, no los conozco".

El afectado pidió a las autoridades para que paguen sus acciones ya que describe su situación como pérdida total. "Por fortuna no hubo heridos, pero me destrozaron todo, no puedo vivir así, que pagen los responsables", dijo el hombre tras comentar que su familia se encuentra bien de salud.

No hay heridos por el caso en San Lorenzo

Foto: Seguridad de Argentina

