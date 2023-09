VIDEO: así fue la inédita reunión en Alemania de cientos de personas que se identifican como perros

Cientos de personas, que no se identifican como seres humanos, sino como perros se reunieron en calles de Alemania, para llevar a cabo una extraña asamblea. De acuerdo con información de medios locales, más de mil personas organizaron un congreso en la estación de ferrocarril Potsamer Platz de Berlín, donde únicamente se comunicaron mediante de aullidos y ladridos, lo que generó asombro para diversos internautas que difundieron los hechos en plataformas digitales.

Ante medios de comunicación, los participantes de la reunión aseguraron que quieren ser reconocidos como perros y que son participantes del movimiento conocido como transespecie, un término utilizado para definir a las personas que no se identifican como seres humanos y prefieren ser percibidos como animales. Este movimiento va más allá de la orientación sexual, ya que no se atañen a cualidades humanas, por lo que los críticos del movimiento señalan que estas personas perderían todo tipo de derechos en el marco jurídico.

Los asistentes utilizaron disfraces de animales. Foto: captura de pantalla.

Cada vez más personas se identifican como animales y no como humanos

En fechas recientes ganó popularidad el caso de Tom Peters, un hombre que declaró sentirse perro y se volvió viral en redes sociales luego de que dio a conocer que había iniciado su transición para convertirse en un can de raza border collie. Aunado a él, hay otros dos sujetos que han ganado popularidad en redes sociales tras declararse animales, es el caso de Toru Ueda, un ingeniero de Tokio que gastó 23.000 dólares en un traje de lobo personalizado y otro sujeto británico que reveló, ante la prensa, que se identificaba como un dálmata.

No obstante, el caso que ha ganado mayor relevancia es el de Toco, un youtuber japonés que gastó más de 13 mil euros (cerca de 200 mil pesos mexicanos) para confeccionar un disfraz hiperrealista y así conseguir su sueño de convertirse en un perro de verdad. El sujeto se volvió viral en redes sociales luego de que compartió videos donde se le ve paseando por las calles con su disfraz y comiendo comida canina. Toco no ha revelado su verdadera identidad para evitar ser objeto de burlas y cuidar la integridad de su familia, quienes aparentemente no aceptan su peculiar estilo de vida.

Miles de personas se han sumado a este movimiento. Foto: captura de pantalla.

En redes sociales, decenas de internautas han criticado a las personas que participaron en la reunión de transespecies en Berlín. "¿Dónde comen comida para perros? ¿Beben agua en el mismo vaso?; "parece que huele muy mal"; "entonces... ¿los sacrificamos cuando... tienen un problema médico que es demasiado caro de tratar? ¿Si salen y nadie los adoptará?"; y "los perros no tienen derechos humanos. Si los perros fueran más inteligentes, se identificarían como humanos", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en X -antes Twitter-.

