Candidato escandaliza al utilizar mujeres con poca ropa en su campaña electoral

En redes sociales se está haciendo viral el video de campaña del candidato Roger Suárez debido a que colocó a un par de mujeres bailando con poca ropa. El personaje político es conocido por mandar mensajes sarcásticos, sin embargo, esta vez no fue del agrado de los usuarios de plataformas digitales, quienes lo tundieron al hacer participar de esta forma al género femenino. Como era de esperarse ha sido duramente criticado y ahora tiene muchas reacciones negativas.

Durante las campañas electorales, los candidatos y sus equipos hacen uso de su creatividad para hacer sus campañas políticas que atraigan votos, por lo que hay un sin fin de videos de internet en donde los políticos se unen a los trends o hacen comerciales divertidos, sin embargo, no todos son del gusto de las personas, como le paso a Suárez, quien es un aspirante a ganar la alcaldía del municipio de Plato, en el departamento de Magdalena, Colombia.

El candidato usó mujeres bailando en ropa interior

El candidato del Partido Demócrata Colombiano compartió en sus redes sociales el polémico video que desató las críticas en plas plataformas digitales. Y es que en las imágenes primero aparecen un par de mujeres moviendo las caderas y bailando en ropa interior, de hecho, solo se alcanza apreciar la parte baja de su cuerpo, ya que no muestran sus rostros o alguna otra zona, como su rostro, lo que causó desconcierto entre los internautas.

En tanto, el político se encuentra sentado atrás de ellas y de repente tocas sus caderas para apartarlas del cuadro y decir: "Todo el que llega a la Alcaldía, llega a degenerarse. Yo no estoy para eso. Viejo sí, terco no". A pesar de que en su mensaje Roger Suárez quería ilustrar que él no se iba a pervertir y lo mal que lo han hecho otras administraciones, las personas no lo tomaron ha bien y comenzaron a escribir varias críticas en plataformas como "X", antes Twitter.

“Hay mejores formas de demostrar las fallas y de hacer campaña. Lo serio y lo ideal es convencer a la gente con verdaderas propuestas”, "No quisiera ser del país después de esto", "Uno ingenuamente cree que la política no puede caer más bajo y ve esto..... y recuerda que TODO puede estar peor" y "Ridículo", son algunas de las frases que varios usuarios escribieron, mientras que otros más se tomaron con humor la situación, pasando por alto la acción del candidato.

Candidato en la polémica por mostrar a mujeres bailando en ropa interior X @AlertaMundial2

El próximo 29 de octubre se celebran las elecciones en Colombia, en las que se elegirán a los gobernadores para los 32 departamentos, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes de mil 102 municipios, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales del territorio nacional.

