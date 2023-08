María Clara murió tras caer del balcón de su hotel, presuntamente su novio la empujó durante una discusión

Los sueños de una joven de 27 años terminaron de manera abrupta cuando después de una fiesta, cayó desde el sexto piso de un hotel de Kosovo, donde se hospedaba con su novio y presuntamente es el responsable de la muerte de la joven. Su nombre era María Clara Urdangaray, nació en Argentina y desde chica quiso viajar por el mundo, lo estaba logrando, pero un posible feminicidio terminó con su vida.

Era la noche del 1 de agosto cuando un fuerte golpe se escuchó, en la acera de hotel yacía el cuerpo de una mujer, quienes presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades, paramédicos llegaron al lugar, la atendieron y trasladaron a un hospital, donde fue atendida por los médicos de urgencias, pese a los esfuerzos por el personal por salvarle la vida, el cuerpo de la joven no aguantó y murió horas más tarde. Su novio fue detenido por su presunta participación en el feminicidio.

Llevaba pocos meses viviendo en Suiza. Foto: TN.

Joven cae del balcón de un hotel

De acuerdo a lo narrado por el padre de la joven, Facundo Urdangaray, su hija vivía desde marzo en Berna, Suiza. Allí conoció a un joven de Kosovo con quien comenzó una relación, juntos viajaron a su lugar de origen para asistir a la boda de su hermano, cuando terminó la celebración se fueron a su hotel. Horas después su cuerpo estaba en el piso del establecimiento.

El padre ha podido reconstruir -con ayuda de Melanie, una amiga de María Clara- lo que ocurrió ese día, presuntamente el novio, un hombre identificado como Endrit Nika de 30 años, estaba pasado de copas y bajo el influjo de las drogas, lo que ocasionó que comenzaron una discusión, la cual subió de intensidad hasta que la arrojó del balcón.

Su novio es originario de Kosovo, donde ocurrió el crimen. Foto: 0021.

Señales de alerta

María Clara le dijo a su madre que había comenzado una relación con un joven originario de Kosovo, pero alguna vez le dijo que era muy celoso, mujeriego y tomaba alcohol a menudo, pero nunca quiso profundizar en los detalles de su noviazgo.

Ambos vivían en Suiza, ella llegó en marzo después de que se quedó sin su trabajo de Barcelona, sus padres le habían pedido que no viajara a ese país, pues se sentían seguros de que estuviera en España ya que ahí tienen conocidos.

Su padre habló ante los medios. Foto: El Clarín.

Soñaba con viajar por el mundo

Su padre narró que la joven siempre manifestó su deseo de viajar por el mundo, aunque no creía que fuera a hacerlo, pero el pasado noviembre vendió su auto y compró los boletos de avión para irse y comenzar a vivir su sueño.

“Era un alma viajera, estaba feliz recorriendo Europa, no puedo creer que esté hablando de mi hija muerta allá con todo lo que hizo para poder llegar. De hecho me decía: ‘Papi, hacé el esfuerzo y venite aquí (por Barcelona y Suiza), allá está muy jodido el tema con toda la inseguridad’. No puedo creerlo”, dijo su padre a El Clarín.

SIGUE LEYENDO

Feminicidio de Celia: "si no es conmigo no es con nadie", le advirtió su novio antes de arrojarla a las vías del Metro

Gloria Cházaro: ¿quién era la teniente de la Marina, víctima de presunto feminicidio?