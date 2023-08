Una mamá mató a sus hijos tras perder su custodia legal y luego se suicidó

Lo que comenzó como una decisión judicial terminó en una terrible tragedia en la que tres personas murieron, dos de ellas asesinadas y la otra por aparente quitarse la vida, informó la Oficina del Sheriff del condado de Polk, en Florida, que calificó el hecho, ocurrido el pasado 27 de agosto, como un homicidio-suicidio.

Pasaron dos días desde que un juez le ordenó a Brandy Hutchins entregar a su hijo de 10 años a su padre, pues el hombre ganó la custodia, pero ella no obedeció el mandato judicial y el menor se reportó como desaparecido, hasta que se conoció el fatídico final de la madre y sus dos hijos.

La adolescente de 19 años tenía otro padre. Foto: Facebook.

Madre asesina a sus hijos tras perder la custodia

El resultado de la batalla judicial que Hutchins tuvo con su expareja por la custodia terminó como no lo hubiera imaginado, su hijo se iría a Maine con su padre y ella no resistió eso, así es que tomó a sus hijos y se fue a una casa rodante con ellos. Pero lo que pasó dentro ha conmocionado a la sociedad, pues las investigaciones apuntan que la mujer le disparó mortalmente a su hija mayor, de 19 años, y al hijo al que debía entregar la custodia. Tras quitarle la vida a los jovencitos a tiros, se suicidó disparándose con la misma arma.

Tras faltar a la cita programada a las 6 de la tarde del viernes 25 nde agosto para dar la custodia del niño a su padre, la oficina del sheriff del condado de Polk fue notificada inmediatamente de la violación, y los agentes trabajaron incansablemente durante todo el fin de semana para localizar al niño desaparecido, identificado como Aiden Hutchins.

Tras asesinar a sus hijos se suicidó. Foto: Facebook.

Búsqueda con resultado trágico

La búsqueda llevó a los policías a una casa en Lake Wales el domingo por la tarde, donde descubrieron los cuerpos sin vida de la madre, su hijo de 10 años y su hija de 19 años.

El sheriff Grady Judd, durante una conferencia de prensa expresó su incredulidad ante las circunstancias que rodearon la tragedia, destacando que no había indicios previos de violencia o antecedentes penales por parte de la madre. También recalcó la rareza de estos incidentes violentos relacionados con órdenes de la corte. Cabe señalar que la hija de 19 años no tenía el mismo padre, por lo que no estaba en medio de batalla legal alguna.

Por su parte, el padre del niño realizó una publicación en su cuenta de Facebook informando sobre lo ocurrido, “Con gran pesar estoy escribiendo esto para dar a todos una actualización sobre mi hijo Aiden Hutchins que estaba desaparecido y se lo llevó su madre el 25 de agosto de 2023. Él fue asesinado por ella hoy 27 de agosto de 2023. Siempre estará en mi corazón y no se merecía esto. Descansa en paz mi dulce niño, te volveré a ver. Te quiero”.

SIGUE LEYENDO

Diana desapareció con sus hijas de 5 y 6 años en pleno centro de Monterrey

Hombre asesina a su exesposa y luego se suicida, todo lo transmitió en vivo por Instagram