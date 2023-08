Le disparan frente a sus hijos y marido para robar su carro: “Me resistí porque nos costó muchísimo”

Una mujer vivió momentos de tensión luego de que fue sorprendida por un grupo de delincuentes quienes a punta de pistola la amagaron para intentar llevarse su automóvil mientras esperaba que su esposo saliera del trabajo. El incidente sucedió en Argentina, en la localidad de Esteban Echeverría cuando la mamá estaba en compañía de sus tres hijos y decidieron visitar a su papá.

Según la víctima, los delincuentes los venían cazando desde que la mujer y sus hijos de 5, 7 y 11 años de edad se estacionaron. “Ellos estaban en la esquina de la empresa y esperaron a que llegue mi marido para acercarse”, indicó la mujer para el Canal 13, y describió la manera violenta cómo uno de los ladrones la atacó.

La mamá fue atacada por los ladrones mientras estaba con su familia. Foto: Captura de pantalla

“Me resistí porque nos costó muchísimo”

La mujer señaló que justo cuando vio a su marido cuando se acercaba con ella mientras lo acompañaban sus hijos, observó que su cara era de preocupación y justo en ese instante uno de los pistoleros ya estaba detrás de ella: “Cuando veo la cara de sorprendido de mi marido ya tenía al sujeto atrás”, dijo y agregó:

“Me resistí porque es algo que nos costó muchísimo y uno no se quiere desprender de eso”: la víctima del asalto.

En el video compartido por TN, se observa cuando un automóvil se acerca al auto estacionado y casi emparejándose se detiene y de él salen dos hombres. Al ver la situación, los niños se colocan detrás de su papá mientras uno de los delincuentes forcejea con la mujer al sacarla del carro mientras estaba en el asiento del piloto.

Una de las hijas tuvo una crisis tras el asalto

Entonces se ve tanto al ladrón como a la mujer cuando forcejeaban hasta que ambos cayeron y rodaron sobre el asfalto, mientras los niños permanecieron pegados a una reja alejados del pleito. El ladrón logró incorporarse y en ese momento disparó hacia la mujer que estaba todavía tirada el suelo.

“Tengo las manos lastimadas, chichones en la cabeza, golpes en los brazos porque me bajaron del auto a la fuerza… La bala salió, quedó tirada en medio de la calle, el hombre me disparó al pie pero yo lo corrí justo”, indicó la mujer quien tras la violenta reacción de los delincuentes, uno de ellos logró subir al carro para llevárselo.

“La más chiquita tuvo una crisis asmática a consecuencia del susto, de los nervios que pasó y hasta el día de hoy no duerme, no quiere salir a la calle, tiene miedo. Con cualquier hombre que se acerca se pone a llorar, no quiere roce con ninguna persona desconocida”, aseguró la víctima del violento robo de auto.

