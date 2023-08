VIDEO: motociclista choca contra un auto, se hace el herido y termina asaltando a los pasajeros

La delincuencia sigue aumentando en América Latina, cada día los criminales encuentran nuevas estrategias para lograr su cometido. Así ocurrió en Cali, Colombia, donde un grupo de asaltantes fingió un accidente vial para robar a un automovilista que circulaba por calles al sur de la ciudad. Los hechos quedaron documentados a través de cámaras de seguridad y posteriormente se difundieron en redes sociales para advertir a otros conductores.

Ladrón finge estar herido para asaltar a un automovilista

En las grabaciones se observa a un automóvil, de color gris, circulando por la vialidad cuando golpea, por accidente, a un motociclista. El conductor de la moto hace movimientos bruscos fingiendo que se lastimó la mano con el espejo retrovisor del carro. Metros adelante ambos vehículos se detienen y los pasajeros del auto descienden de la unidad para verificar el estado de salud del hombre que viajaba a bordo de la moto.

El ladrón fingió estar herido. Foto: captura de pantalla.

Tras un intercambio de palabras, una segunda motocicleta se acerca a la escena e intercepta a los pasajeros que viajaban en el vehículo. De esta manera, los motoladrones amenazan a las víctimas con armas de fuego para que entreguen sus pertenencias. Cabe mencionar que al asalto se une el motociclista que fingió estar herido durante el accidente.

Captan nuevo modus operandi de asaltos a automovilistas

En el video se observa que los tres delincuentes abrieron las puertas del vehículo y, en conjunto, bajaron las bolsas y maletas de los pasajeros del automóvil. A lo largo del asalto, los criminales amenazan y amagan a las víctimas, para forzarlas a entregar sus objetos de valor. Finalmente, los criminales huyeron de la escena sin llevarse el vehículo de las víctimas.

Otros ladrones llegaron a bordo de una segunda motocicleta. Foto: captura de pantalla.

Internautas reaccionaron a la publicación y el video se hizo viral en redes sociales, donde decenas de internautas reaccionaron a la publicación y advirtieron a los habitantes de Cali ante las nuevas técnicas de asalto que utilizan los ladrones. “Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo”; “Para eso sí tienen creatividad”; “Cada vez se hacen más expertos en la malicia y la maldad”; y “A mí me hicieron eso, pero no me baje del carro y se marcharon”, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes sociales.

