FUERTES IMÁGENES: rateros intentan asaltar a cliente de restaurante y son recibidos a balazos

La violencia e inseguridad es algo que todos los países del mundo viven, los delincuentes acechan en todos lados esperando el momento de atacar sin importarle si hay niños u otras personas vulnerables alrededor, lo cual ha cansado a toda la población, pues estas personas convierten los momentos más felices o tranquilos en infiernos, por ello hay quienes deciden tomar la justicia en sus propias manos.

Pero eso no implica que la violencia no se haga presente o que los presentes no corran peligro, pues en los tiroteos que se producen en algunas situaciones quedan en medio personas ajenas al conflicto, quienes viven el pánico de las dos situaciones, como ocurrió en un restaurante donde dos sujetos entraron a robar y fueron repelidos a balazos.

Los sujetos fueron repelidos a balazos. Foto: captura de pantalla.

Captan asalto fallido a restaurante

Un video compartido recientemente en la cuenta CCTV Idiots de la red social X muestra el momento en que dos sujetos con chamarras negras entran a un restaurante repleto de gente cuando se acercan a la mesa de un comensal quien sin dudarlo saca un arma y comienza a dispararles. El momento resulta más que aterrador porque al tratar de huir uno de los sujetos tropieza con un bebé que come en su sillita.

De inmediato una mujer toma al bebé en brazos y lo lleva contra su pecho para ponerlo a salvo mientras que el hombre que disparó escapa y los presuntos asaltantes caen heridos, terminando así la grabación.

Al huir casi tiran a un bebé. Foto: captura de pantalla.

Aunque sobre este hecho circula la versión de que fue un ajuste entre pandillas y que se trató de un ataque directo, por ello el hombre estaba armado y pudo repeler a sus rivales. Lo cierto es que fue un acto temerario que puso en riesgo a muchas personas, pues ocurrieron con familias presentes y se puso en riesgo a un bebé.

