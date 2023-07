VIDEO: hombre intenta asaltar un salón de belleza, pero nadie le hace caso

Los robos son uno de los problemas más comunes a nivel mundial y el descontento de la sociedad ha llegado a tanto que incluso "justicieros" han tomado venganza por su propia mano al atacar a los ladrones, o bien, al ignorarlos por completo como ocurrió hace un par de días en un salón de belleza en Atlanta, Estados Unidos. Pues un hombre ingresó a al establecimiento para hacerse de pertenencias y dinero ajenos, ¡sin tener éxito!

En redes sociales se hizo viral el video en el que un hombre ingresar a un salón de belleza, donde se encontraba un grupo de mujeres y trabajadoras aplicando uñas, y a punta de pistola comenzó a pedirles a las personas que se tiraran al suelo y que le entregaran sus pertenencias, pero su exigencia pasó desapercibida. Aunque en otras situaciones y por el temor de que algo les pase las víctimas siguen las indicaciones, en esta ocasión, todas permanecieron en silencio y sin entregar ni objetos de valor ni carteras con dinero.

De acuerdo con reportes locales, el intento de asalto ocurrió el pasado 3 de julio en un salón de manicura y cuando el sujeto fue ignorado por la clientela y el propio administrador de la caja del lugar, abandonó el establecimiento con las manos vacías y sin haber provocado ninguna reacción entre sus víctimas. Según dio a conocer la policía de Atlanta, tras el incidente el sospechoso huyó del lugar en un auto plateado sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Asalto fallido del hombre provoca memes y burlas en redes

Las cámaras de seguridad como las que grabaron este intento de asalto viral se han convertido en grandes aliadas para la identificación de presuntos delincuentes, pero también para que usuarios de redes sociales hagan de las suyas con burlas, tal y como ocurre desde hace unas horas con este sujeto que ha sido criticado el blanco de los mejores memes del día.

Y es que luego de que la grabación se volvió viral en redes sociales, los internautas han dejado todo tipo de comentarios haciendo referencia a que las víctimas lo ignoraron por completo y lo dejaron con una reacción inesperada simplemente parado en medio del salón de belleza y volteando a ver a todos lados sin saber cómo reaccionar hasta que finalmente salió por la entrada principal.

"¿Por qué sentí feo?", "¿seré invisible?", "pobrecito", "esta no es la carrera profesional para mí", "él en su cabeza: 'si se suponía que gritaba que me dieran su dinero, por qué no me toman en serio'", "me siento avergonzado por él" y "el poder de ignorar" son algunos de los comentarios que se leen en redes.

