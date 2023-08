Mujer casi muere debido a una bacteria carnívora que se generó en su brasier

Una mujer, originaria de Irlanda, ganó popularidad en redes sociales luego de que su caso médico se volviera viral. La paciente fue diagnosticada con una bacteria carnívora en su organismo la cual adquirió por su brasier. La protagonista de esta inusual historia fue identificada como Sylvia Halcrow, de 53 años de edad, quien contó su historia al diario británico The Daily Mail.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el aro metálico del sujetador le ocasionó una severa herida en la piel, misma que se infectó y le generó “fascitis necrosante”, la cual le afectó los tejidos blancos. Sylvia detalló que acudió al médico en repetidas ocasiones y los especialistas le recetaron medicamentos que no le funcionaron. Finalmente, la situación se complicó, por lo que tuvo que acudir, de emergencia, a un hospital local.

La mujer estuvo en coma por varias semanas. Foto: especial.

Perdió uno de sus senos

Los especialistas que atendieron a la paciente le informaron que tenía un absceso en su seno derecho, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Aberdeen Royal Infirmary, el cual está ubicado en Foresterhill en Escocia. Debido a que la infección era grave, Sylvia tuvo que ser sometida a una cirugía de manera urgente. Tras la intervención quirúrgica, la mujer perdió uno de sus senos y quedó en un coma inducido.

Durante el tiempo que estuvo inconsciente, Sylvia tuvo que someterse a otras dos intervenciones quirúrgicas, ya que en su organismo se encontró un insecto carnívoro que estaba ocasionando afectaciones de salud. Luego de algunas semanas en coma, la mujer despertó, pero tuvo que permanecer internada por cuatro meses, para estar bajo observación médica.

La mujer exhortó a otras mujeres a revisar los materiales de sus sujetadores. Foto: especial.

Recomienda usar sujetador sin varillas

Actualmente, Sylvia se ha recuperado por completo de la bacteria carnívora que la estaba atacando. Sin embargo, decidió contar su historia a la prensa británica para dejar en evidencia las consecuencias que ocasionan el uso del sujetador. “No siempre me siento bien ahora con cierta ropa, ya que me falta mucho seno, pero estoy contenta de estar viva después de casi no lograrlo”, dijo la mujer a medios locales.

Por último, Sylvia emitió una recomendación para todas aquellas mujeres que aún utilizan sujetador. “Cambié a un estilo de brasier diferente, ahora sin aros, por si acaso, pero lo principal es que estoy viva y aquí para contarlo”, sentenció.