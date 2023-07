VIDEO: ratero intentó asaltar tienda con un machete, pero fue recibido a balazos por el dueño

Un sujeto fue abatido por el empleado de una tienda segundos después de que el supuesto criminal entrara con un machete para amedrentar al sujeto y asaltarlo. Sin embargo, el criminal no se esperaba que iba a repeler la agresión antes de que cometiera el delito: éste terminó en el suelo del establecimiento.

El asalto es uno de los delitos más frecuentes, no solo en México, también en varias partes del mundo, por eso, muchos negocios optan por instalar cámaras de seguridad dentro de sus establecimientos para que de esta forma queden registradas las imágenes de los hechos delictivo. Al compartirlas causan indignación entre la gente y puede llegar a ser una buena herramientas para las autoridades.

Empleado balea a ladrón

En las imágenes compartidas por el usuario @eduardomenoni en Twitter se observa el instante en el que un sujeto, quien lleva el rostro cubierto entra a lo que parece ser una tienda conveniencia para exigirle al empleado todo el dinero, por lo que en cuanto ingresa lo amaga con un machete.

Apenas pasaron unos segundos después de que el criminal accesó al local, cuando el cajero desenfundó un arma de fuego y no dudó en accionar la pistola en contra del asaltante, y no lo hizo una ni dos veces fueron más de tres disparos lo que le propinó al individuo, quien resultó lesionado tras ser baleado pero cuando ya no pudo defenderse, con su mano le pidió al hombre que se detuviera.

El asaltante entró al establecimiento con un machete y el rostro cubierto | Foto: Captura

Una vez que el hombre quedó inmovilizado a causa de las heridas causadas por el arma de fuego, el trabajador del lugar tomó su teléfono celular, lo que podría suponer que buscaba la ayuda de la policía para que llegaran a dar fe de lo ocurrido. Aunque no se logra ver si las autoridades llegaron al lugar es probable que haya ocurrido por lo que el empleado habría podido argumentar que disparó en defensa propia.

El usuario de Twitter que posteó el clip no brinda más detalles de lo ocurrido, por lo que no se sabe dónde tuvo lugar el incidente, pero por lo que se muestra en la grabación la situación habría podido suceder en Estados Unidos, donde es común que los ciudadanos porten armas.

“Fue en legítima defensa”

El video difundido en redes sociales ha causado la respuesta de decenas de usuarios, la mayoría de ellos señalan que aprueban esta nueva forma de los ciudadanos de defenderse de los ladrones, pues aseguran que solo de esta forma pueden actuar de inmediato, además de que prefieren no esperar a que las autoridades intervengan.

El hombre accionó su arma en cuanto se percató del asalto | Foto: Captura

“No debiera ser así, pero cuando la justicia no se hace cargo, se llega a esto”, “Todos los finales deberían ser así”, “Desde que tropezó al entrar, debió pensar que no era buena idea entrar a asaltar la tienda”, “Aplauso para el señor”, "Fue en legítima defensa", "Así es como debe actuarse hoy en día para defenderse de estos ladrones", fue lo que escribieron internautas en los comentarios del video.

