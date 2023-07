Bebés que nacieron durante pandemia de Covid-19 presentarían este grave problema de salud, revela estudio

No es una falsedad cuando decimos que la pandemia de COVID-19 vino para quedarse, pues se han detectado secuelas de la enfermedad en los sectores más vulnerables de la población. Un estudio encabezado por científicos de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud de Irlanda reveló que una proporción de los bebés nacidos durante la emergencia sanitaria presentan lagunas en sus habilidades de comunicación.

En el trabajo, difundido en el portal de dicha entidad educativa, se explica el análisis que se llevó a cabo en los denominados "bebés pandémicos" y sus formas de comunicación, además de los hitos que desarrollaron durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus.

Cabe señalar que los estudios fueron comparados con los resultados de los niños de la misma edad que nacieron antes de la emergencia. El proyecto ha tenido aceptación entre la comunidad médica del mundo y fue titulado "Impact of Corona Virus Pandemic on Allergic and Autoimmune Dysregulation in Infants Born during Lockdown".

¿Cómo funcionó el estudio?

Para obtener dichos resultados, los padres de los menores se dedicaron a contestar cuestionarios estándar y listas de verificación sobre el desarrollo y los hitos alcanzados por sus hijos. Posteriormente se hizo la comparación con otro trabajo titulado "Baseline", donde participaron bebés nacidos antes del Covid-19.

Un aspecto en el que coincidieron los pequeños pandémicos y prepandémicos fue en acciones de movimiento, interacción personal y solución de problemas. Sin embargo, se observó diferencias en el aspecto de la comunicación. A pesar de que hubo una pequeña diferencia, es de consideración.

Los menores presentaban deficiencias en su interacción

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el estudio, una proporción mayor de bebés nacidos durante la pandemia (11,9%) con puntajes por debajo de los límites estandarizados para la preocupación del desarrollo en el dominio de la comunicación, en comparación con los bebés antes de la pandemia (5,4%).

La evaluación debe ser constánte

El titulado "CORAL" significa un importante avance para el estudio de las infancias durante la pandemia de COVID-19. Los trabajos ayudarán a futuras acciones para favorecer a los niños y niñas del mundo. Además, se va enfatizar en los apoyos para los padres en el cuidado de sus hijos.