Madre mata a su bebé al poner fentanilo en el biberón: “quería dormir”, declaró

Una tragedia ha sacudido a Nassau, Florida, pues un bebé de nueve meses fue asesinado por su propia madre, una adolescente de 17 años, quien le puso fentanilo a su leche para hacerlo “dormir”, pues ella estaba muy cansada y quería tomar una siesta, según confesó ella misma a la policía al momento de su detención. Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, pero recientemente fueron dados a conocer por las autoridades.

De acuerdo con el alguacil del condado de Nassau, Bill Leeper, la madre adolescente fue arrestada por cargos de homicidio agravado y posesión de una sustancia controlada. Además, la menor dio una justificación que asombró aún más a los investigadores, diciendo que le suministró la sustancia creyendo que era cocaína, pues quería tomar una siesta.

"Desafortunadamente, algunos bebés nacen de personas que no tienen por qué ser padres", dijo Leeper.

Según la narrativa de los hechos, fue el pasado 26 de junio cuando los agentes atendieron una llamada recibida por el 911 en la que se informó que había un bebé inconsciente, cuando los policías arribaron al domicilio referido, vieron que el pequeño de nueve meses no reaccionaba, por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al ver que no respondía, fue llevado al hospital, cuando los médicos lo revisaron confirmaron que ya no tenía signos vitales y lo declararon muerto. Sin embargo, se hicieron estudios para saber la causa de la muerte del bebé.

Análisis revelan la terrible verdad

Cuando los investigadores le preguntaron a la madre adolescente lo que había ocurrido, ella dijo que no sabía, que llevó a dormir a su bebé y ya no despertó más, pero no contaba con que la verdad saldría a la luz.

"Originalmente, la madre dijo que no sabía lo que pasó, puso al bebé a dormir y simplemente no pudo despertarlo", dijo Leeper.

Fue el pasado lunes 10 de julio cuando los investigadores recibieron los resultados de los análisis forenses, en los que se dijo que se encontró fentanilo en la sangre del bebé, dijo el alguacil, y se determinó que la causa de su muerte fue una sobredosis del opioide sintético.

"La cantidad que tenía en su sistema mataría a aproximadamente 10 personas", dijo el alguacil.

Hallan el biberón que tomó antes de morir

Como parte de las investigaciones se buscó el biberón en el que el bebé tomó leche por última vez, fue analizado y se hallaron también restos de fentanilo en él. La botella se envió al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida para realizar más pruebas.

Tras los resultados tanto forenses como de laboratorio, el martes 11 de julio la madre fue llevada a rendir una declaración, cambiaba su versión constantemente y caía en contradicciones, hasta que ya no aguantó más y confesó lo que hizo. Le dijo a los oficiales que había llenado el biberón con fórmula, luego fue al baño donde encontró una botella de pastillas que contenía lo que creía que era cocaína, según Leeper. Agregó un poco al biberón del bebé.

Este crimen conmocionó a los pobladores, por ello el alguacil instó a los padres que enfrenten problemas a buscar ayuda, pues aseguró que hay muchos medios disponibles para que la obtengan.

Había en la casa donde ocurrió el crimen otras personas presentes al momento de los hechos, pero los investigadores creen que fueron únicamente sus decisiones las que llevaron a la muerte del bebé. Las autoridades no han revelado los nombres de la madre o su hijo. Leeper agregó que mientras la madre estaba siendo ingresada en la cárcel, indicó que podría estar embarazada nuevamente.