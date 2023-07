Papá apuñala a dos perros para salvar a su bebé, ya habían atacado a una adolescente

Una adolescente de 15 años de edad fue atacada por dos perros mientras paseaba con sus perros el pasado domingo al mediodía en el Barrio Estación Flores de Córdoba en Argentina. Su tío, al percatarse que tras el paso de las horas sólo regresaron sus mascotas, fue a buscar a la menor siguiendo el trayecto que había recorrido, momento en el que la encontró en la calle con graves heridas que le provocaron los canes.

Fue entonces cuando decidió trasladarla a un hospital para que pudiera recibir atención médica urgente, no obstante, debido a las graves lesiones que le ocasionaron los canes la niña perdió la vida en momentos en que era atendida en un hospital.

Los dos perros implicados en la tragedia estaban al cuidado de la menor de edad identificada como Trinidad, ya que los dueños habían salido de vacaciones. De acuerdo con el testimonio que Maximiliano, tío de la víctima, dio al medio local TN, los perros de la raza dogo argentino eran entrenados junto con pumas para que salieran de cacería.

Los dos perros se metieron a una casa donde estaba un bebé de 11 meses. Foto: El Doce

Maximiliano relató que luego de que los dos perros atacaron a su sobrina, se metieron a la sala de su casa en donde se encontraba su bebé de 11 meses de edad. “Uno de mis perros salió a buscarlo y se me metió en el living. Le tuve que dar más de 11 puñaladas a los perros”, contó el hombre, quien agregó:

“A uno le pegué una puñalada y se fue. Al otro le pegué una puñalada y me siguió. No me soltaba y me perseguía. Se me dobló un cuchillo y tuve que buscar otro”.