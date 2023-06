La indignación social estalló luego de las declaraciones que hizo José María Balcázar, integrante del grupo parlamentario "Perú Bicentenario", sobre el matrimonio infantil. Durante una comisión de Derechos Humanos y Justicia del Congreso, aseguró que las relaciones sexuales en menores "es beneficioso para el futuro psicológico de la mujer". Pese a que las afirmaciones fueron rechazadas por dependencias como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el político decidió defender su postura y argumentó que quienes lo critican carecen de conocimiento en el tema.

Cabe señalar que Balcázar, también perteneciente al partido marxista Perú Libre, fue el único congresista que se abstuvo de votar a favor del dictamen que buscaba prohibir el matrimonio infantil. El documento ahora pasará a la Comisión Permanente del Pleno del Congreso, con el objetivo de poner fin a la práctica, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) califica como "una violación a los derechos humanos que perpetúa la desigualdad, pobreza y la marginación en poblaciones infantiles".

"En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer", declaró el hombre

Posicionamiento del Ministerio de la Mujer

Luego de que se hicieran virales las declaraciones de Balcazar, el Ministerio de la Mujer, a través de redes sociales, lanzó un comunicado, donde niegan que los argumentos del congresista sean legítimos y, al contrario, siguen vulnerando a las poblaciones infantiles.

“Desde el MIMP rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista José Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición”, se lee en el comunicado

Pese a las críticas y posicionamientos, Balcázar ha logrado llegar a los medios de comunicación de aquella nación y se defendió de las opiniones en su contra, calificando a sus detractores como unas personas que no saben "de la vida y creen que con leyes cambiará la realidad".

Argumenta que las relaciones en menores no generan tráumas

De acuerdo con información de la Comisión de las Naciones Unidas, en el Perú cada día, 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual. Entre el 2020 y 2021, los casos de maternidad adolescente entre menores de 15 años se incrementaron de 1,158 a 1,438. "Consideramos que esta preocupante situación requiere de una respuesta integral", sentencian las dependencias enfocadas a la defensa de los derechos humanos.

En entrevista con Canal N, de Perú, Balcázar fue cuestionado sobre la fuente que utilizó para argumentar que las relaciones en menores son beneficiosas, sin embargo, únicamente se dedicó a resaltar que era parte de "estudios científicos".

“Todas las relaciones sexuales en esas edades no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre los muchachos, eso está estudiado por la sexología, por antropología. La gente de a pie que no sabe no debe opinar, aquí se debe de tomar en cuenta una opinión estudiada y técnica", declaró.

Para el congresista de izquierda, es una mentira que las adolescentes de 14 años no tengan la madurez suficiente para enfrentar una situación como una relación sexual. "Con todos los acontecimientos del siglo XXI, los muchachos han madurado, incluso se piensa en bajar la edad en lo penal a 12 años", concluyó.

ASG