VIDEO | Salva a 25 perritos de un fuerte incendio en Perú y se convierte en un héroe nacional

Un importante acontecimiento ha vuelto a un hombre común un héroe nacional en Perú. Este sujeto no necesitó de una capa o de un cargo para salvar la vida de 25 perritos aterrorizados que se encontraban en medio de un imparable incendio. Puso en riesgo su vida con tal de que los animalitos del refugio tuvieran una segunda oportunidad de vida, lo que conmovió a toda su nación. De acuerdo con los informes locales, el incidente ocurrió en un almacén que estaba a lado de esta edificación, y aunque el cuerpo de bomberos llegó junto con los demás elementos que conforman al servicio de emergencia, nadie se había preocupado por los cachorros.

Más tarde entrevistaron al héroe, quien dijo que lo que más importa son los perritos. FOTO: Captura de Twitter

Varios videos se pudieron grabar al momento del rescate, pero el que más se hizo viral, fue del instante en el que rescató al último cachorro que temerosamente caminaba por la azotea. La vivienda se localizaba en la localidad de Gamarra, en La Victoria, Perú, pero después del incendio, quedó deshecha. Toda la catástrofe se originó por un incendio en un almacén de reciclaje, el cual quedaba cerca de una casa donde en la azotea se refugiaban los perritos, todos recogidos de las calles y esperaban pacientemente a ser adoptados.

No obstante, quedaron atrapados durante el incendio por lo que un hombre, que fue identificado como Sebastián Arias, escaló entre los balcones, rompió ventanas y se aventuró a sobrepasar la edificación para salvar a uno de los últimos que faltaba.

El hombre no entendió cómo fue que escaló tan rápido, lo atribuyó a la adrinalina. FOTO: Captura de Twitter

Sebastián Arias, ahora reconocido como un héroe nacional durante el incendio, detalló que salvó la vida de 25 perritos, ello porque también tiene uno en casa y pensó que él no hubiese querido que su cachorro muriese quemado.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así. ¿Cómo subí tan rápido? No sé. La adrenalina me puso a subir. El perro ya se estaba quemando, su ropa ya estaba quemada”.