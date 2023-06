Un niño de 7 años muere al caer de un barco, su mamá saltó tras él y terminó en tragedia

Un niño y su madre vivieron una pesadilla cuando el menor de 7 años de edad cayó por la borda de un ferry de pasajeros cuando viajaba con su mamá en el Mar Báltico. Al intentar salvar a su hijo, la mujer se lanzó detrás de él, pero el rescate terminó en una tragedia marítima para las dos víctimas, informó la Administración Marítima de Suecia.

Tras el trágico accidente, la tripulación a bordo del ferry Stena Line emitió un aviso de emergencia y regresó al enorme transbordador a la zona donde el niño y su madre cayeron hacia el mar. La embarcación viajaba desde el puerto de la ciudad Gdynia en Polonia y se dirigía al puerto de Karlskrona en Suecia.

El ferry zarpó de Polonia hacia Suecia. Foto: Twitter @luvyall22

Luego del incidente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (la OTAN), envió a un equipo de rescate entre barcos y helicópteros en un intento desesperado por rescatar a la madre y a su pequeño hijo. También apoyaron cuerpos de rescate suecos. Luego de una intensa búsqueda, finalmente hallaron a la pareja de madre e hijo.

Trasladaron a la mujer y a su hijo a un hospital

Tanto la mujer de 36 años de edad así como su hijo fueron trasladados de emergencia en un avión al hospital del puerto de Karlskrona en Suecia; sin embargo, poco tiempo después fueron declarados muertos, según información del Daily Star.

Todavía las autoridades indagan el origen de la mamá y su hijo por lo que se especula podrían ser ciudadanos polacos. Sobre la condición como fueron encontradas la dos víctimas, el portavoz de la policía sueca, Mariusz Ciarka, dijo a los medios locales que era imposible salvar la vida de ambos:

"Desafortunadamente, en la mañana recibimos información del lado sueco de que tenemos que transmitir esta terrible noticia a la familia, porque tanto el niño como la mujer están muertos".

El niño de 7 años cayó desde el barco hacia el océano. Foto: Twitter @luvyall22

La policía interroga a los pasajeros del ferry

El portavoz de la policía detalló que el menor de edad cayó desde una altura de alrededor de 20 metros desde el ferry Stena Line hasta el mar. La portavoz del ferry, Agnieszka Zembrzycka, declaró: "por el momento no tenemos información sobre si esto se debió a un mal funcionamiento del ferry”, señaló y agregó:

"Estamos cooperando con la policía y otras autoridades designadas para explicar las causas y circunstancias de este evento".

Uno de los rescatistas llamado Anders Olsson, quien fue el que sacó del mar a la mujer, indicó a una radiodifusora sueca que la víctima "no respondía", pero a pesar de ello le administraron primeros auxilios. No obstante, la mamá de 36 años y su hijo no sobrevivirían a la fatal caída del ferry.

La policía de Suecia comenzó con las indagatorias correspondientes e hizo un interrogatorio a los pasajeros polacos del ferry para que describieran cómo fue la caída de las dos personas que murieron al impactarse en el océano, indicó la agencia de noticias estatal de Polonia, PAP.

RMG