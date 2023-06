"No va a haber golpe de estado en Rusia", asegura periodista de Moscú

Oleg Leonov, jefe de noticias de la agencia Sputnik, habló sobre la situación que se vive en Moscú, la rebelión del Grupo Wagner y las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que en la capital del país no parece un día diferente a cualquier otro, que la gente pasea por las calles, que no hay refuerzo policial y que sólo hay algunos actos públicos que se han cancelado.

En entrevista con Karen Torres e Hiroshi Takahashi para Periodismo de emergencia en El Heraldo Media Group, Leonov dijo que muchos medios han exagerado, que sí hay algún movimiento armado, pero que hasta el momento no se han registrado choques reales o combates por tomar alguna ciudad.

"Aunque vemos que por ahora tanto el primer ministro como el presidente han tomado medidas muy cautelosas y, hasta donde entiendo, la intención es resolver la situación y no agravar los problemas, todo esto mediante el diálogo", dijo. Aseguró que desde el principio se pensaba que este levantamiento no iba a tener mucho éxito, ya que "todos los gobernadores están del lado de Rusia, todas las fuerzas militares rusas han demostrado su apego al presidente Putin. Incluso figuras que se creía que eran cercanas al Grupo Wagner, ha demostrado que no tiene intención de ir contra el poder ruso".

Las fuerzas armadas de Rusia han reiterado su lealtad a Putin

FOTO: Archivo

"No habrá golpe de estado en Rusia"

Aunque es algo que se ha dicho en diferentes latitudes del planeta, Leonov asguró que las personas que viven en Moscú y en Rusia en general, se pueden dar cuenta de que "el golpe de estado no va a suceder de ninguna manera. Rusia tiene todo el poder para frenar cualquier rebelión".

Dijo que el gobierno de Rusia no ha terminado con la rebelión, "porque han sido muy prudentes y han ofrecido que a quienes depongan las armas, no les pesará ninguna sanción".

Ayer, Vladimir Putin mandó un mensaje a la población en el que explicó que el gobierno está tomando las medidas necesarias, aunque no será ninguna medida drástica. pero repitió que su gobierno no perdonará a quienes no terminen con sus intenciones de derrocar al gobierno. Rusia nunca perdona a los traidores y Putin lo ha dejado claro en varias ocasiones:

"Se puede perdonar todo, menos la traición"